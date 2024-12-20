Хакерська атака на Мін'юст – що з даними в реєстрах

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина запевнила, що всі дані в реєстрах були збережені, і зараз ведеться робота з їх відновлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Ольга Стефанішина Міністерка юстиції України Призупинено дію всіх реєстрів Мінюсту для уникнення подальших загроз. Тривають роботи з відновлення реєстрів. Події пов'язані з реєстрами Мінюсту не вплинули на інші інформаційні системи держави, в тому числі на застосунок Дія.

Громадяни зберігають можливість реєстрації актів цивільного стану, таких як народження, смерть, розлучення чи шлюб. Проте ця процедура тимчасово можлива лише за допомогою паперових носіїв.

Що буде з соцвиплатами після атаки

Стефанішина пояснила, що всі соціальні виплати, пов’язані з певними цивільними станами, будуть проводитись на підставі заяв.

Вона також анонсувала винесення на розгляд уряду акта, який передбачає зупинення обчислення строків до моменту відновлення роботи реєстрів, зокрема тих, що стосуються заповітів, їхніх змін, скасування чи розірвання договорів.

Зауважте! Загрози втрати даних немає. Реєстри планують відновити вже 23 грудня.