Семейные мелодрамы: как разделить биткойны во время развода

По статистике почти 13% украинцев владеют криптовалютой, поэтому актуальным становится вопрос, что с ним делать, если пара разводится. По закону не все так просто.

Как делить крипту во время развода

Юридическая компания Juscutum рассказала, что в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит обоим партнерам на праве общей совместной собственности.

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Неважно, если один из них не имел по уважительной причине (обучение, хозяйствование, уход за детьми, болезни и т.п.) самостоятельного заработка или иного дохода. Считается, что все приобретенное за время брака кроме вещей индивидуального пользования является объектом права общей собственности.

В целом существует два варианта раздела имущества:

добровольный – брачный контракт или другой договор;

принудительный – суд.

Юрист Андрей Чабан рассказал, что суды все чаще сталкиваются с разделением цифровых активов между супругами, но из-за анонимности владения это очень сложный процесс.

Основная причина – анонимность владения цифровыми активами. Гражданский суд должен установить факт их наличия, но это может оказаться сложной задачей, особенно когда интересы сторон конфликта расходятся. Поэтому если одна из сторон отказывается предоставить суду доступ к своему биткойн-кошельку, где, по мнению другой стороны, сохраняются цифровые активы, суд может игнорировать такое требование,

– объяснил он.

Только уголовный суд имеет возможность установить точно, владеет ли человек биткойнами, а дела о разводе рассматриваются в гражданском, что усложняет ситуацию.

В чем сложность

Справедливо поделить койны при разводе, будет почти невозможно, пока не примут закон "О виртуальных активах". Юристы Juscutum уточнили, что согласно действующему украинскому законодательству – биткойн подпадает под определение необеспеченного виртуального актива.

Согласно закону Украины "О виртуальных активах", необеспеченный виртуальный актив – это актив, не удостоверяющий никаких имущественных или неимущественных прав.

Хотя Президент Украины подписал соответствующий закон, он не вступил в силу и нуждается в изменениях в Налоговом кодексе. К тому же, регуляторы до сих пор не определились с трактовкой некоторых терминов.

Как найти биткойны своей второй половинки

Обычно владельцы криптовалют, которые хотят их скрыть, переводят их на кошельки третьих лиц или аппаратные кошельки, чтобы их потом где-то спрятать. Иногда лица создают множество адресов, на которых распределять небольшие суммы.

Самым легким способом, чтобы обнаружить скрытые криптоденьги, есть "криптодетективы", которые можно нанять даже в Украине. Некоторые из них даже работают в НАБУ. Они могут просмотреть цепочку движения BTC через систему блокчейн, обнаружив все неизвестные активы.