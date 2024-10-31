Штат Флорида хочет включить биткойн в свои пенсионные фонды

Джимми Патронис попросил Совет правления штата исследовать риски и возможности инвестиций в цифровые активы. Это может стать средством для диверсификации портфеля.

Биткойн в пенсионном фонде

Главный финансовый директор Флориды Джимми Патронис признал потенциал биткойна в развитии экономики.

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Биткоин может обеспечить надежную страховку от нестабильности других активов,

– сказал он.

Общий фонд Флориды управляет активами на сумму 205 миллиардов долларов. В него же входит и пенсионный фонд штата.

Также Патронис заявил, что можно сначала создать пилотную программу инвестиций в цифровую валюту.

Напомним! По состоянию на утро вторника биткойн вырос на 3,5% до 71 920 долларов. Дешевые токены типа Ether и Dogecoin тоже подорожали.



