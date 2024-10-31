Штат Флорида хоче включити біткойн до своїх пенсійних фондів
Джерело:Cointelegraph
Джиммі Патроніс попросив Раду правління штату дослідити ризики й можливості інвестицій у цифрові активи. Це може стати засобом для диверсифікації портфеля.
Біткойн у пенсійному фонді
Головний фінансовий директор Флориди Джиммі Патроніс визнав потенціал біткойна у розвитку економіки.
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Біткоїн може забезпечити надійне страхування від нестабільності інших активів,
– сказав він.
Загальний фонд Флориди керує активами на суму 205 мільярдів доларів. До нього ж входить і пенсійний фонд штату.
Також Патроніс заявив, що можна спочатку створити пілотну програму інвестицій у цифрову валюту.
Нагадаємо! Станом на ранок вівторка біткойн зріс на 3,5% до 71 920 доларів. Дешевші токени типу Ether та Dogecoin теж здорожчали.