Штат Флорида хоче включити біткойн до своїх пенсійних фондів

Джиммі Патроніс попросив Раду правління штату дослідити ризики й можливості інвестицій у цифрові активи. Це може стати засобом для диверсифікації портфеля.

Біткойн у пенсійному фонді

Головний фінансовий директор Флориди Джиммі Патроніс визнав потенціал біткойна у розвитку економіки.

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Біткоїн може забезпечити надійне страхування від нестабільності інших активів,

– сказав він.

Загальний фонд Флориди керує активами на суму 205 мільярдів доларів. До нього ж входить і пенсійний фонд штату.

Також Патроніс заявив, що можна спочатку створити пілотну програму інвестицій у цифрову валюту.

Нагадаємо! Станом на ранок вівторка біткойн зріс на 3,5% до 71 920 доларів. Дешевші токени типу Ether та Dogecoin теж здорожчали.



