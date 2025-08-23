В марте украинцы получили существенное повышение пенсий благодаря масштабной индексации. Для многих это стало ощутимой поддержкой на фоне роста цен. Но стоит ли ожидать повторной индексации осенью, читайте далее.

Ждать ли пенсионерам осеннюю индексацию пенсий?

Осенью масштабной индексации пенсионных выплат не будет. В то же время часть пенсионеров получит увеличенные суммы благодаря специальным надбавкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Надбавка за достижение определенного возраста

Надбавка назначается автоматически, без обращения в Пенсионный фонд, и распространяется на определенную категорию украинцев: людей в возрасте от 70 лет и получающих пенсию по возрасту.

Важно! Ежемесячная пенсионная выплата такого лица должна составлять менее 10 340,35 гривны.

Размер доплаты будет зависеть от возраста:

в 70 – 74 года 300 гривен;

в 75 – 79 лет 456 гривен;

от 80 лет 570 гривен.

Таким образом, даже без индексации часть пенсионеров получит увеличение ежемесячных выплат.

Дополнительные доплаты для одиноких пожилых людей

Отдельно предусмотрена помощь для пожилых людей, которые живут самостоятельно и нуждаются в уходе из-за ухудшения здоровья. Она регулируется законом "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Критерии получения надбавки в 2025 году следующие:

возраст более 80 лет;

отсутствие сожителей;

подтвержденная потребность в уходе.

Размер надбавки составит 40% от прожиточного минимума, что сейчас составляет 944,40 гривны.

Как пожилому человеку оформить доплату на уход Чтобы оформить такую помощь, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление по установленной форме, документ, удостоверяющий личность, справку из ПФУ об отсутствии других аналогичных выплат, а также медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья.

Какой была весенняя индексация пенсий?