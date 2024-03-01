Стремительное подорожание биткоина: как отреагировали в стране, где у монеты официальный статус

Президент Сальвадора прокомментировал последнее подорожание флагмана рынка криптовалют – биткоина. В частности, он ответил на критику его страны, которая связана с инвестициями в криптовалюту.

Напомним, что Сальвадор стал первой страной в мире, которая легализовала криптовалюту на государственном уровне. То есть с 2021 года цифровая монета является законным платежным средством в стране.

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Реакция лидера Сальвадора на подорожание биткоина

Активным сторонником идеи о легализации биткоина был и остается президент Сальвадора Наиб Букеле. Он также прокомментировал последний рост курса цифровой монеты. Для этого он использовал социальную сеть X (ранее Twitter).

В частности, он заявил что прибыль Сальвадора от инвестиций в биткоин составляет 40% или примерно 41,6 миллиона долларов. По его словам, расчет проводят только на основе "рыночных приобретений".

На данный момент Сальвадор владеет 2381 биткоином. Стоимость монет составляет 149,1 миллиона долларов, по данным Buy Bitcoin Worldwide

Политик также раскритиковал всех, кто распространял информацию о приблизительных потерях Сальвадора, когда цена биткоина была низкой. Наиб Букеле добавил, что пока страна не планирует продавать цифровые монеты.