Кто может получать доплату к пенсии
Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению №168 Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, достигшим 70 лет. В дальнейшем каждые пять лет эта надбавка растет.
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То есть, пенсионеры старше 70 лет имеют возможность получать дополнительную пенсионную надбавку ежемесячно. А сумма этой доплаты растет каждые пять лет до того момента, пока пенсионер не достигает 80 лет.
Сейчас установлены следующие суммы возрастных доплат к пенсии:
- лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 гривен;
- лицам в возрасте 75 лет – до 456 гривен;
- лицам в возрасте от 80 лет – до 570 гривен.
Как рассчитываются возрастные надбавки
Стоит отметить, если пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет начисляют 300 гривен, то после 75 лет пенсионер получит разницу между 300 и 456 гривнами. А это означает, что пенсия лица, достигшего 75 лет, увеличится на 156 гривен.
Кому проиндексируют пенсии весной
Индексацией обещают охватить большинство видов пенсии: обычные пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии военных, пенсий ученых, пенсии госслужащих, чернобыльские пенсии.
Пока за скобками остаются специальные пенсии судей и прокуроров. Заметьте, что индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно.