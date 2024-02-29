Биткоин неуклонно дорожает и приближается к своему историческому максимуму: как меняется цена

Биткоин удивил весь мир из-за стремительного роста в цене за один день. Кроме того, цифровая монета зафиксировала еще один важный месячный рекорд.

Во время торгов в среду, 28 февраля, биткоин пересек отметку в 64 тысячи долларов за монету. Такой результат зафиксировали на рынке впервые за несколько лет, информирует 24 Канал со ссылкой на CoinDesk.

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Рекордный рост биткоина на рынке

Стоит добавить, что исторический максимум биткоина – это почти 69 тысяч долларов за монету. Курс криптовалюты был на таком уровне в ноябре 2021 года. Однако 2022 год стал испытанием как для рынка криптовалют в целом, так и для биткоина.

На момент создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 62 654 доллара за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,23 триллиона долларов.

В то же время за месяц биткоин подорожал более чем на 44%. Это пиковый показатель для криптовалюты с декабря 2020 года, по данным Reuters. По словам аналитиков брокерской компании IG Markets, такая динамика биткоина может свидетельствовать о том, что на рынке могут зафиксировать "вероятный прорыв" границы в 69 тысяч долларов за монету.