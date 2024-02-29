На сколько вырастут пенсии в Украине в 2024 году
Напоминаем, что с 1 марта украинские пенсии будут проиндексированы. С начала полномасштабной войны, это уже третья индексация выплат.
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Стало известно, что в этом году пенсионные выплаты, которые были назначены до 2021 года, вырастут почти на 8%, хотя в прошлом году индексация составляла почти 20%.
- По словам премьер-министра Денис Шмыгаль, в марте среднее повышение пенсий составит 322 гривен,
- Кроме того, размер увеличения пенсий не сможет превысить 1 500 гривен.
Кому повысят пенсии:
- 9,5 миллиона пенсионерам, которым пенсия назначена на общих основаниях,
- 596 тысяч пенсионерам силовых ведомств,
- 97,8 тысячи лицам, которые получают пенсию по инвалидности (вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы),
- 20,8 тысяч ученым, государственным служащим, работникам органов местного самоуправления.
Будет повышение еще и в апреле
Кроме мартовской индексации, в апреле некоторые пенсионеры тоже получат повышение к пенсии. Речь идет о тех лицах, которые несмотря на свой возраст до сих пор работают.
Кстати, вычисляют размер индексации по окончательным официальным показателям развития экономики:
- Поэтому, инфляция в прошлом году составила 5,1%,
- А рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, – 7%.
Интересно, что пенсии, которые были назначены в 2021 – 2023 годах тоже вырастут – всего на 100 гривен.