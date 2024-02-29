На скільки зростуть пенсії в Україні у 2024 році

Нагадуємо, що з 1 березня українські пенсії будуть проіндексовані. З початку повномасштабної війни, це вже третя індексація виплат.

До теми Пенсійні виплати зростуть, проте не у всіх: кого торкнеться весняна індексація пенсій

Стало відомо, що цьогоріч пенсійні виплати, які були призначені до 2021 року, зростуть на майже 8%, хоч торік індексація становила майже 20%.

За словами прем'єр-міністра Денис Шмигаль, у березні середнє підвищення пенсій становитиме 322 гривень,

Крім того, розмір збільшення пенсій не зможе перевищити 1 500 гривень.

Зверніть увагу! Пенсіонери, що отримують середню пенсію, після березневої індексації зможуть отримувати до 5 717 гривень. Станом на лютий вона становила 5 311 гривень.

Кому підвищать пенсії:

9,5 мільйона пенсіонерам, яким пенсію призначено на загальних підставах,

596 тисяч пенсіонерам силових відомств,

97,8 тисячі особам, які отримують пенсію по інвалідності (внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи),

20,8 тисячі науковцям, державним службовцям, працівників органів місцевого самоврядування.

Важливо! Підвищення у 2024 році не отримають ті особи, яким пенсія була призначена у 2024 році. Також, це торкнеться тих, чий розмір пенсії, яку призначили до 1 січня 2024 року, не досягала мінімального показника та до якої пенсії доплачували допомогу до мінімального розміру.

Буде підвищення ще й у квітні

Крім березневої індексації, у квітні деякі пенсіонери теж отримають підвищення до пенсії. Йдеться про тих осіб, які попри свій вік досі працюють.

Зауважте! 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу отримають автоматичний перерахунок. Розмір індексації теж становитиме 8%.

До речі, обчислюють розмір індексації за остаточними офіційними показниками розвитку економіки:

Відтак, інфляція торік склала 5,1%,

А зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, – 7%.

Цікаво, що пенсії, які було призначено у 2021 – 2023 роках теж зростуть – всього на 100 гривень.