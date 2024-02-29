На скільки зростуть пенсії в Україні у 2024 році

Нагадуємо, що з 1 березня українські пенсії будуть проіндексовані. З початку повномасштабної війни, це вже третя індексація виплат.

До теми Пенсійні виплати зростуть, проте не у всіх: кого торкнеться весняна індексація пенсій

Стало відомо, що цьогоріч пенсійні виплати, які були призначені до 2021 року, зростуть на майже 8%, хоч торік індексація становила майже 20%.

  • За словами прем'єр-міністра Денис Шмигаль, у березні середнє підвищення пенсій становитиме 322 гривень,
  • Крім того, розмір збільшення пенсій не зможе перевищити 1 500 гривень.

Кому підвищать пенсії:

  • 9,5 мільйона пенсіонерам, яким пенсію призначено на загальних підставах,
  • 596 тисяч пенсіонерам силових відомств,
  • 97,8 тисячі особам, які отримують пенсію по інвалідності (внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи),
  • 20,8 тисячі науковцям, державним службовцям, працівників органів місцевого самоврядування.

Буде підвищення ще й у квітні

Крім березневої індексації, у квітні деякі пенсіонери теж отримають підвищення до пенсії. Йдеться про тих осіб, які попри свій вік досі працюють.

До речі, обчислюють розмір індексації за остаточними офіційними показниками розвитку економіки:

  • Відтак, інфляція торік склала 5,1%,
  • А зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, – 7%.

Цікаво, що пенсії, які було призначено у 2021 – 2023 роках теж зростуть – всього на 100 гривень.