Цена биткойна развернулась в сторону роста: какая сейчас ситуация на рынке криптовалюты
8 апреля 2024, 19:00Читати новину українською
Цена биткойна снова пересекла отметку в 70 долларов за монету и уверенно растет. Эфир также существенно прибавил в цене за последние сутки.
Как изменилась цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на вечер 8 апреля выглядел так:
- Bitcoin (BTC) – 71,42 тысячи доллара за монету (+2,85% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 3,63 тысячи доллара за монету (+6,72% за сутки).
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За месяц майнеры заработали 2 миллиарда долларов
Совокупная прибыль майнинговых компаний в марте этого года составила 2 миллиарда долларов и достигла исторического максимума, передает Bitcoin Magazine.
Из 2 миллиардов долларов:
- около 85 миллионов долларов поступило от комиссий за транзакции,
- 1,93 миллиарда долларов – награда за добытые блоки.
Кто стал лидером среди майнеров
- Лидером по количеству добытых блоков стал американский майнинговый пул Foundry. Его майнеры нашли 1 312 блоков – 30% от общего количества.
- На втором месте расположился китайский Antpool, который добыл 989 блоков – 23% от общего количества.