Ціна біткойна розвернулась у бік росту: яка зараз ситуація на ринку криптовалюти
8 квітня 2024, 19:00Читать новость на русском
Ціна біткойна знову перетнула позначку у 70 доларів за монету й впевнено росте. Ефір також суттєво додав у ціні за останню добу.
Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на вечір 8 квітня мав такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 71,42 тисячі долара за монету (+2,85% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,63 тисячі долара за монету (+6,72% за добу).
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За місяць майнери заробили 2 мільярди доларів
Сукупний прибуток майнінгових компаній у березні цього року склав 2 мільярди доларів й досяг історичного максимуму, передає Bitcoin Magazine.
Із 2 мільярдів доларів:
- близько 85 мільйонів доларів надійшло від комісій за транзакції,
- 1,93 мільярда доларів – нагорода за видобуті блоки.
Хто став лідером серед майнерів
- Лідером за кількістю здобутих блоків став американський майнінговий пул Foundry. Його майнери знайшли 1 312 блоків – 30% від загальної кількості.
- На другому місці розташувався китайський Antpool, який видобув 989 блоків – 23% від загальної кількості.