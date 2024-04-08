Ціна біткойна розвернулась у бік росту: яка зараз ситуація на ринку криптовалюти

Ціна біткойна знову перетнула позначку у 70 доларів за монету й впевнено росте. Ефір також суттєво додав у ціні за останню добу.

Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на вечір 8 квітня мав такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 71,42 тисячі долара за монету (+2,85% за добу);

Ethereum (ETH) – 3,63 тисячі долара за монету (+6,72% за добу).

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За місяць майнери заробили 2 мільярди доларів

Сукупний прибуток майнінгових компаній у березні цього року склав 2 мільярди доларів й досяг історичного максимуму, передає Bitcoin Magazine.

Із 2 мільярдів доларів:

близько 85 мільйонів доларів надійшло від комісій за транзакції,

1,93 мільярда доларів – нагорода за видобуті блоки.

Хто став лідером серед майнерів

Лідером за кількістю здобутих блоків став американський майнінговий пул Foundry . Його майнери знайшли 1 312 блоків – 30% від загальної кількості.

. Його майнери знайшли 1 312 блоків – 30% від загальної кількості. На другому місці розташувався китайський Antpool, який видобув 989 блоків – 23% від загальної кількості.