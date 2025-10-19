В конце октября на рынке валют вполне возможно сезонное оживление импортеров. Вместе с тем, не ожидается резкого взлета курса доллара – цена не превысит 42 гривен за валюту. А вот курс евро будет зависеть от мировых котировок.

Как НБУ будет реагировать на увеличение спроса?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в октябре и до конца года спрос на валюту на межбанке заметно возрастает. Поэтому в такой период приемлемым можно считать, когда спрос выше предложения на 10% – 15%.

Читайте также Не все отключения – по графику: в Минэнерго объяснили, почему так случается

Однако сейчас действует режим управляемой гибкости, а потому эти 10% – 15% "гасятся" НБУ в результате валютных интервенций. Дело в том, что регулятор следит за рынком и не дает курсу "разгуляться".

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ожидается, что объем интервенций не превысит 800 миллионов долларов, что может вполне удовлетворит рынок. Важным также станет то, что "система" валютных изменений, останется максимально постоянной: разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной, текущие курсовые изменения также будут мизерными.

Предполагается, что в обменниках пунктах может происходить так называемая "игра", ведь пункты в сезон изменений предпочитают перестраховываться, выставляя курса покупки и продажи с достаточно широким спредом – от 0,5 гривны до 0,7 гривны.

Какие факторы будут влиять на доллар и евро?

Важным моментом для рынка станет очередное заседание монетарного комитета НБУ, на котором будет рассматриваться вопрос учетной ставки и других монетарных инструментов.

Мы допускаем, что решение Нацбанка будет консервативным, то есть без изменений, а это сдержит любой рост валютных курсов. Крепкая гривна в свою очередь существенно снижает "градус" потребительских настроений,

– говорит Лесовой.

Поэтому ожидается, что евро и доллар могут находиться в привычных для себя коридорах, а влияние военных факторов, то есть последствия от вражеских обстрелов, останется в пределах имеющихся рисков. Это означает, что они не спровоцируют оживление спроса ни на межбанке, ни на наличном рынке.

По курсу евро, то, по-прежнему, его формирование будет зависеть от мировых котировок в паре доллар/евро. Американские перипетии (шатдаун, многочисленные заявления относительно геополитического устройства мира, внутриполитические процессы и т.д.) уже несколько увеличили "воронку" между стоимостью этих двух валют,

– добавил банкир.

Обратите внимание! Сейчас прогнозируется, что соотношение между долларом и евро не превысит 1,15 – 1,18, что в пределах нормы.

Сколько будут стоить валюты в конце октября?

Коридоры валютных колебаний: 41,4 – 41,7 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро (на межбанке) и 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,4 – 41,7 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро (на межбанке) и 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,1 – 0,15 гривны.

- 0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Каким был курс валют в конце рабочей недели?