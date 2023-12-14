Автогаз в Украине продолжает дешеветь

За сутки с 13 по 14 декабря розничная цена на автомобильный газ в среднем снизилась еще на 1 гривну. Такое падение может быть вызвано двумя факторами: уменьшением потребления газа, а также ростом импорта.

Сколько стоит газ на АЗС

В автозаправочных сетях WOG и ОККО автогаз подешевел на 1,05 и 1,13 гривны соответственно. То есть, сейчас на этих АЗС газ можно купить по 33,61 гривны за литр и 33,49 гривны за литр соответственно.

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Другие сети АЗС, такие как Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, "Катрал" и "Авантаж 7" сбросили цену в среднем на 1 гривну за литр.

На остальной АЗС скидка колеблется от 0,25 до 2,4 гривны за литр.

! Такое падение цен связывается с сокращением потребления автогаза, а также с наращиванием импорта после длительной блокады польской границы.