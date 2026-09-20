Тарифы на газ в октябре: сколько будет стоить куб с 1 числа

С приближением холодов вопрос о расходах на коммунальные услуги вновь становится предметом пристального внимания украинских семей. В частности, именно стоимость природного газа традиционно остается одной из основных статей расходов в отопительный сезон.

Какие тарифы на газ будут действовать для украинцев в октябре

Бытовые потребители не почувствуют подорожания "голубого топлива" в октябре. Ведь для них цена остается фиксированной. В частности, клиенты компании "Нафтогаз", которая обслуживает львиную долю домохозяйств, продолжат платить 7,96 гривны за кубический метр. Этот базовый годовой тариф закреплен до 30 апреля 2027 года, сообщает "Газ.Правда".

Для потребителей других газоснабжающих предприятий стоимость газа варьируется в зависимости от условий конкретной компании. Например, клиенты "Тернопольоблгаззбут" и "Прикарпатенерготрейд" покупают газ по 7,96 и 7,98 гривны за кубометр соответственно, а компания "Галнафтогаз" установила цену на уровне 7,99 гривны.

Между тем потребители "Днепровских энергетических услуг" и "Киевских энергетических услуг" платят 8,46 гривны за кубометр, у "Львовэнергозбут" тариф составляет 8,20 гривны, а самая высокая цена зафиксирована у "Ритейл Сервис" ("СветГаз") – 9,99 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Фиксация цен на газ стала важным шагом для обеспечения социальной стабильности в условиях военного положения. Государство ввело мораторий на повышение основных коммунальных тарифов, что позволяет защитить бюджеты украинских семей.

Как начисляется второй счет за транспортировку газа

Помимо непосредственной стоимости потребленного ресурса, ежемесячно украинцы получают отдельный счет за распределение голубого топлива. Сумма в этом счете рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства на основе объемов потребления за прошлый газовый год.

Напомним, этот расчетный период отличается от календарного года и длится с 1 октября по 30 сентября.