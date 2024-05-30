Цены на медь и алюминий начали падать после длительного пика

После двухлетнего пика цены на алюминий снова начали снижаться. Также отмечается снижение цен на медь в течение шестой сессии из последних семи.

Как изменились цены на металлы

Во время утренних торгов в четверг на Лондонской бирже металлов цена на фьючерсы меди снизилась на 2,2% и составила 10 229 долларов за тонну.

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Ранее в мае, цены на медь установили исторический рекорд из-за страхов, что запасы не успеют за ростом спроса в секторе "зеленой" энергетики.

Мы наблюдаем значительное ослабление на рынке, поскольку давление на короткие позиции на бирже Comex отступает, а предыдущий рост был слишком стремительным,

– отмечает аналитик Cofco Futures Co Сюй Ваньцю.

Он также отметил, что текущее падение цен может скоро остановиться из-за интереса некоторых инвесторов к покупке металла на спадах, и увеличение давления на китайские металлургические заводы в связи с дефицитом сырья.

Как санкции повлияли на цену металлов

Цена алюминия упала на 0,6% и составила 2 750 долларов за тонну, тогда как в среду она выросла на 1,1% до 2 799 долларов за тонну, достигнув максимального уровня с июня 2022 года. Такой скачок был вызван действиями китайского правительства, которое укрепило контроль за соблюдением экологических норм в металлургической промышленности.

В апреле цены на алюминий внезапно выросли до рекордных высот на Лондонской бирже металлов из-за новых санкций, введенных США и Великобританией, которые ограничивают импорт российского алюминия.

Санкции, введены 12 апреля, коснулись алюминия, никеля и меди и имели целью урезать возможности Кремля финансировать военные действия и отрезать российских производителей от доступа к западным рынкам.

После объявления санкций, алюминий показал рост на 9,4% в начале торгов, что было самым большим скачком с момента введения текущей формы контракта в 1987 году, тогда как никель подскочил на 8,8%. Однако в Европе оба металла выросли примерно на 2% в начале торгов.