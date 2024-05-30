Ціни на мідь та алюміній почали падати після тривалого піку

Після дворічного піку ціни на алюміній знову почали знижуватися. Також відзначається зниження цін на мідь впродовж шостої сесії з останніх семи.

Як змінилися ціни на метали

Під час ранкових торгів у четвер на Лондонській біржі металів ціна на ф'ючерси міді знизилася на 2,2% і склала 10 229 доларів за тонну.

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Раніше у травні, ціни на мідь встановили історичний рекорд через страхи, що запаси не встигнуть за ростом попиту в секторі "зеленої" енергетики.

Ми спостерігаємо значне ослаблення на ринку, оскільки тиск на короткі позиції на біржі Comex відступає, а попереднє зростання було надто стрімким,

– зазначає аналітик Cofco Futures Co Сюй Ваньцю.

Він також зазначив, що поточне падіння цін може скоро зупинитися через інтерес деяких інвесторів до покупки металу на спадах, та збільшення тиску на китайські металургійні заводи у зв’язку з дефіцитом сировини.

Як санкції вплинули на ціну металів

Ціна алюмінію впала на 0,6% і становила 2 750 доларів за тонну, тоді як у середу вона зросла на 1,1% до 2 799 доларів за тонну, досягнувши максимального рівня з червня 2022 року. Такий стрибок був викликаний діями китайського уряду, який зміцнив контроль за дотриманням екологічних норм у металургійній промисловості.

У квітні ціни на алюміній раптово зросли до рекордних висот на Лондонській біржі металів через нові санкції, запроваджені США та Великою Британією, які обмежують імпорт російського алюмінію.

Санкції, введені 12 квітня, торкнулися алюмінію, нікелю та міді й мали на меті урізати можливості Кремля фінансувати воєнні дії та відрізати російських виробників від доступу до західних ринків.

Після оголошення санкцій, алюміній показав ріст на 9.4% на початку торгів, що було найбільшим стрибком з моменту введення поточної форми контракту у 1987 році, тоді як нікель підскочив на 8.8%. Однак у Європі обидва метали зросли приблизно на 2% на початку торгів.