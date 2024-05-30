Как изменились цены на металлы
Во время утренних торгов в четверг на Лондонской бирже металлов цена на фьючерсы меди снизилась на 2,2% и составила 10 229 долларов за тонну.
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Ранее в мае, цены на медь установили исторический рекорд из-за страхов, что запасы не успеют за ростом спроса в секторе "зеленой" энергетики.
Мы наблюдаем значительное ослабление на рынке, поскольку давление на короткие позиции на бирже Comex отступает, а предыдущий рост был слишком стремительным,
– отмечает аналитик Cofco Futures Co Сюй Ваньцю.
Он также отметил, что текущее падение цен может скоро остановиться из-за интереса некоторых инвесторов к покупке металла на спадах, и увеличение давления на китайские металлургические заводы в связи с дефицитом сырья.
Как санкции повлияли на цену металлов
В апреле цены на алюминий внезапно выросли до рекордных высот на Лондонской бирже металлов из-за новых санкций, введенных США и Великобританией, которые ограничивают импорт российского алюминия.
Санкции, введены 12 апреля, коснулись алюминия, никеля и меди и имели целью урезать возможности Кремля финансировать военные действия и отрезать российских производителей от доступа к западным рынкам.