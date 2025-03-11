Почему завод покупает Минобороны

О решении нционализации завода сообщил представитель окружного суда в Ченстохове Доминик Богач польскому агентству PAP, информирует 24 Канал.

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Huta Częstochowa имеет стратегическое значение для оборонной промышленности Польши. Это единственный металлургический завод в стране, который может производить закаленные толстые листы, необходимые для военных нужд.

Польское законодательство предусматривает возможность выкупа такого имущества государством.

Ранее планировалось продать завод на аукционе 17 февраля, но суд отложил заседание по запросу арбитражного управляющего. Он обратился к правительству, чтобы выяснить, намерено ли государство воспользоваться своим правом выкупа, ведь предприятие входит в список стратегически важных объектов.

Цена выкупа

Цена, которую заплатит Минобороны, будет определена экспертным заключением и не может быть ниже стоимости ликвидационной продажи. Предварительная оценка активов Huta Częstochowa составляла 227 миллионов злотых (около 2,4 миллиарда гривен).

История предприятия

Завод Huta Częstochowa основан в 1896 году. До 2019 года он принадлежал украинскому ISD, но из-за банкротства перешел под контроль других владельцев. Его арендовала компания Sunningwell International Polska, а в 2021 году за 190 миллионов злотых предприятие приобрела Liberty Group. Однако в конце 2023 года производство снова остановилось, а Liberty Częstochowa обанкротилась.

В ноябре 2024 года завод арендовал государственный холдинг Węglokoks, который возобновил производство: 20 января – в сталелитейном цехе, 4 февраля – в прокатном. Для управления предприятием была создана компания Huta Częstochowa Sp. z o.o., которая взяла на себя обязательства перед более 900 работниками.