Почти сравнились с европейскими ценами: стоимость молока вышла на десятилетний максимум

Стоимость молока для производителей молочной продукции вышла на десятилетний максимум в конце 2023 года. Это может означать, что украинские производители теряют свое преимущество у дешевой продукции среди конкурентов.

Стоимость молока растет

Поэтому в июле 2023 года стоимость молока как сырья для производителей молочной продукции составила 11,6 гривны за килограмм. Однако до декабря цена выросла на 30% до 15 гривен за килограмм.

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Если перечислять эту стоимость в евро и с учетом среднеевропейских базисов поставок – стоимость составляет 41,4 евро за 100 килограммов. Последний раз этот показатель на таком уровне находился в ноябре 2021 года, во время ревальвации гривны.

Так что разница между ценами в Украине и ЕС постоянно сокращается. Например, в апреле-мае 2023 года цена отечественного молока составляла 70% от средней по ЕС, а уже с октября цифра выросла до 90%.

На какие продукты больше всего упала цена в 2023 году

По мнению союза молочных предприятий, такой рост цен сделает молочную продукцию менее доступной населению. В частности, за последний месяц цена молока выросла на 2%.