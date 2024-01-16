Майже зрівнялися з європейськими цінами: вартість молока вийшла на десятирічний максимум

Вартість молока для виробників молочної продукції вийшла на десятирічний максимум наприкінці 2023 року. Це може означати, що українські виробники втрачають свою перевагу у дешевій продукції серед конкурентів.

Вартість молока росте

Тож у липні 2023 року вартість молока, як сировини для виробників молочної продукції, становила 11,6 гривні за кілограм. Проте до грудня ціна зросла на 30% до 15 гривень за кілограм.

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Якщо перераховувати цю вартість у євро та з врахуванням середньоєвропейських базисів постачання – вартість становить 41,4 євро за 100 кілограмів. Востаннє цей показник на такому рівні перебував у листопаді 2021 року, під час ревальвації гривні.

Тож різниця між цінами в Україні та ЄС постійно скорочується. Наприклад у квітні-травні 2023 року ціна вітчизняного молока становила 70% від середньої по ЄС, а вже із жовтня цифра зросла до 90%.

На які продукти найбільше впала ціна у 2023 році

На думку спілки молочних підприємств, таке зростання цін зробить молочну продукцію менш доступною для населення. Зокрема, за останній місяць ціна молока зросла на 2%.