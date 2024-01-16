Майже зрівнялися з європейськими цінами: вартість молока вийшла на десятирічний максимум
Джерело:Спілка молочних підприємств України
Вартість молока для виробників молочної продукції вийшла на десятирічний максимум наприкінці 2023 року. Це може означати, що українські виробники втрачають свою перевагу у дешевій продукції серед конкурентів.
Вартість молока росте
Тож у липні 2023 року вартість молока, як сировини для виробників молочної продукції, становила 11,6 гривні за кілограм. Проте до грудня ціна зросла на 30% до 15 гривень за кілограм.
Читайте також Найбільше подорожчав автогаз: як змінилися ціни на пальне за рік
Якщо перераховувати цю вартість у євро та з врахуванням середньоєвропейських базисів постачання – вартість становить 41,4 євро за 100 кілограмів. Востаннє цей показник на такому рівні перебував у листопаді 2021 року, під час ревальвації гривні.
Тож різниця між цінами в Україні та ЄС постійно скорочується. Наприклад у квітні-травні 2023 року ціна вітчизняного молока становила 70% від середньої по ЄС, а вже із жовтня цифра зросла до 90%.Зверніть увагу! На думку спілки молочних підприємств, таке зростання цін зробить молочну продукцію менш доступною для населення. Зокрема, за останній місяць ціна молока зросла на 2%.
На які продукти найбільше впала ціна у 2023 році
- Цибуля – на 50,7%, до 15,1 гривні за кілограм.
- Морква – на 48,9%, до 11,4 гривні за кілограм.
- Олія – на 15,2%, до 59,2 гривні за літр.
- Яйця – на 9,4%, до 5,6 гривні за штуку.