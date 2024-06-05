Выгоднее и дешевле: 5 фактов о тарифе "день-ночь"

С июня свет для украинцев подорожал. Таким образом, каждый потребитель будет пытаться сэкономить на электроэнергии для того, чтобы платить меньше средств из собственного кошелька. В этом может помочь ночной тариф, по которому платежки за свет в определенное время суток будут начисляться не по единому фиксированному тарифу.

Как изменится ночной тариф после роста фиксированного

В соответствии с решением Кабмина с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года в Украине зафиксирован новый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 4,32 гривны за киловатт.

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С 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года действовал фиксированный тариф на свет на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.

В то же время тариф "день-ночь" для населения не отменяется, а начисление по нему будет происходить по-прежнему, то есть в зависимости от времени суток, но с учетом новой цены за киловатт.

Какие цены на сегодня

Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика

с 07:00 до 23:00 часов – 4,32 гривны за киловатт,

а 23:00 до 07:00 часов – 2,16 гривны за киловатт.

Тарифы "день-ночь" для трехзонных счетчиков

с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 – коэффициент составляет 1,5, цена – 6,48 гривны за киловатт,

с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1, цена – 4,32 гривны за киловатт,

с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4, цена – 1,73 гривны за киловатт.

Сколько будут платить украинцы по ночному тарифу Если в среднем ежемесячно потреблять где-то 250 – 300 киловатт, из которых половина будет приходиться на ночной тариф по двухзонному счетчику, тогда платежка за свет может обойтись в 810 – 972 гривны, вместо 1 080 гривен по фиксированному тарифу.

Интересные факты о тарифе "день-ночь"

Немалое количество потребителей имеют однозонный счетчик. Это означает, что независимо от времени суток тариф на свет всегда одинаковый. Впрочем, тариф "день-ночь" для двухзонных и трехзонных счетчиков, который действует в часы минимальной нагрузки в энергосистеме, позволяет платить за электроэнергию в разы меньше.

Для экономии электроэнергии выгоднее использовать двухзонный или трехзонный счетчик, по сравнению с однозонным. Двухзонные счетчики ведут учет электроэнергии по двум зонам – день и ночь, а трехзонные по трем зонам – пиковый час, полупиковый час и ночь.

В период с 23:00 до 07:00 тариф "день-ночь" при условии установки одного из счетчиков существенно ниже, чем фиксированный тариф 4,32 гривны за киловатт. Установкой двух- и трехзонных счетчиков занимаются ваши операторы электроэнергии. Для этого нужно подать заявку на установку и купить сам счетчик. Стоимость таких счетчиков зависит от модели. Преимущественно цена стартует от 3 000 гривен.

В такие периоды можно планировать стирку, полив огорода, нагрев воды в бойлере, включение электроотопления и тому подобное.