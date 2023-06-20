Можно добыть только 21 миллион биткойнов: что будет, когда майнеры достигнут этой отметки

Количество потенциальных биткойнов ограничено и более того, скоро может закончиться. Майнеры, которые "добывают" эту криптовалюту, могут столкнуться с ее дефицитом.

Что будет когда закончатся криптомонеты

Биткойны часто называют своеобразным золотом, так как их нужно добывать схожим образом и их количество ограничено. Некоторые криптовалюты имеют ограниченное предложение, прописанное в их коде. Это означает, что в блокчейне заранее программируют количество добываемых монет. Самого биткойна можно добыть 21 миллион монет.

Читайте также Есть разница или нет: чем токены отличаются от криптомонет

По состоянию на июнь 2023 майнеры уже добыли более 19 миллионов монет. Чтобы добыть последнюю монету, потребуется еще 120 лет.

Как только "найдут" последнюю монету, майнеры перестанут получать награду за добычу новых блоков. У них останутся только награды за проверку транзакций. Однако к тому времени биткойн будет настолько популярен, что майнерам будет вполне хватать наград за валидацию.

В чем ценность главной криптовалюты мира

Количество фиатных (обычных) денег в обороте только растет, но биткойная эмиссия имеет свои пределы. Каждые 4 года количество цифровых монет, получаемых майнерами в качестве награды за свой труд, сокращается вдвое. Если раньше они могли получить 50 биткойнов, то в 2020 году – уже чуть больше 6 монет.

Также майнеры получают вознаграждение за обработку транзакций этих монет. Она, напротив, растет согласно ценам на рынке криптовалют. Таким образом, когда все биткойны добудут, эта валюта станет очень ценной и в 2140 году цена может подскочить до 100 – 150 тысяч долларов и больше.