Надежный способ сохранить деньги: что такое биткойн-кошелек

Биткойн-кошелек – это способ зашифровать собственные средства в блокчейне и использовать их как с обычным аналогом. 24 Канал расскажет подробнее, что это такое и как им пользоваться.

Что такое биткойн-кошелек

На самом деле эта технология, в отличие от настоящего кошелька, не сохраняет криптомонеты, а создает специальный ключ, который доказывает право собственности и дает доступ к реальным деньгам, хранящимся в блокчейне.

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Основной опасностью для владельца такого ключа является его потеря, что означает потеря всех денег.

Биткойн-кошелек предоставляет лицу финансовый суверенитет без посредников, защиту от повторного залога и возможность безопасно хранить свои средства. Закрытый ключ – это подтверждение, что крипта находится в вашей собственности и вы имеете право ею пользоваться.

Такие ключи состоят из 256 цифр, что делает их непрактичными для хранения и защиты ваших денег. Именно поэтому они защищены в биткойн-кошельке, который автоматически активирует их для транзакций в паре с открытым ключом.

Когда вы создаете кошелек, автоматически генерируется сид-фраза для восстановления ваших средств на случай, если вы потеряете доступ к закрытому ключу. Она состоит из последовательности 12 или 24 слов, которая будет использоваться для генерации биткоин-ключа.

Существуют следующие виды кошельков:

мобильные;

вебкошельки;

десктопные;

для холодного хранения;

аппаратные;

бумажные;

с мультиподписью.

Как настроить кошелек и сделать более безопасным

На самом деле настроить биткойн-кошелек очень просто, нужно следовать следующей инструкции:

Загрузите и установите программное обеспечение, мобильный или рабочий кошелек с веб-сайта провайдера. Следуйте инструкциям производителя, чтобы настроить кошелек.

Воспользуйтесь инструкцией к устройству, обычно легко их соблюдать. Как только вы загрузите приложение или программное обеспечение, как правило, оно готово к использованию.

Защитите свой закрытый ключ, записав фразу обновления, чтобы вы могли восстановить свой кошелек, если вам когда-нибудь понадобится это сделать;

Сначала переведите небольшое количество биткойна, чтобы попрактиковаться в работе с кошельком.

Также есть несколько советов. как сделать свой кошелек еще более безопасным. Среди них:

Сохраняйте сид-фразу в безопасности – можно хранить на листе бумаги, криптографически защищенном сейфе или на металлической пластине. Также можно разделить ее на две части и хранить отдельно.

– можно хранить на листе бумаги, криптографически защищенном сейфе или на металлической пластине. Также можно разделить ее на две части и хранить отдельно. Добавьте 25 слово – это значительно увеличит безопасность сид-фразы, ведь ее стандартный размер – 24 слова. Так что взломать ее будет очень тяжело.

– это значительно увеличит безопасность сид-фразы, ведь ее стандартный размер – 24 слова. Так что взломать ее будет очень тяжело. Используйте мультиподпись – такой можно сделать с хостингом или без, что даст вам полный контроль над аутентификацией.

– такой можно сделать с хостингом или без, что даст вам полный контроль над аутентификацией. Кодовая фраза-приманка – создайте файл с фейковыми данными для аккаунта, чтобы обмануть хакера.

– создайте файл с фейковыми данными для аккаунта, чтобы обмануть хакера. Используйте более одного кошелька – это позволит снизить вероятность потери всех средств из-за одной точки отказа.