Надежный способ сохранить деньги: что такое биткойн-кошелек
Биткойн-кошелек – это способ зашифровать собственные средства в блокчейне и использовать их как с обычным аналогом. 24 Канал расскажет подробнее, что это такое и как им пользоваться.
Что такое биткойн-кошелек
На самом деле эта технология, в отличие от настоящего кошелька, не сохраняет криптомонеты, а создает специальный ключ, который доказывает право собственности и дает доступ к реальным деньгам, хранящимся в блокчейне.
Читайте также Национальная биткойн-биржа в Индонезии: страна урегулирует работу криптовалютыЗаметьте! Основной опасностью для владельца такого ключа является его потеря, что означает потеря всех денег.
Биткойн-кошелек предоставляет лицу финансовый суверенитет без посредников, защиту от повторного залога и возможность безопасно хранить свои средства. Закрытый ключ – это подтверждение, что крипта находится в вашей собственности и вы имеете право ею пользоваться.
Такие ключи состоят из 256 цифр, что делает их непрактичными для хранения и защиты ваших денег. Именно поэтому они защищены в биткойн-кошельке, который автоматически активирует их для транзакций в паре с открытым ключом.Обратите внимание! Когда вы создаете кошелек, автоматически генерируется сид-фраза для восстановления ваших средств на случай, если вы потеряете доступ к закрытому ключу. Она состоит из последовательности 12 или 24 слов, которая будет использоваться для генерации биткоин-ключа.
Существуют следующие виды кошельков:
- мобильные;
- вебкошельки;
- десктопные;
- для холодного хранения;
- аппаратные;
- бумажные;
- с мультиподписью.
Как настроить кошелек и сделать более безопасным
На самом деле настроить биткойн-кошелек очень просто, нужно следовать следующей инструкции:
- Загрузите и установите программное обеспечение, мобильный или рабочий кошелек с веб-сайта провайдера. Следуйте инструкциям производителя, чтобы настроить кошелек.
- Воспользуйтесь инструкцией к устройству, обычно легко их соблюдать. Как только вы загрузите приложение или программное обеспечение, как правило, оно готово к использованию.
- Защитите свой закрытый ключ, записав фразу обновления, чтобы вы могли восстановить свой кошелек, если вам когда-нибудь понадобится это сделать;
- Сначала переведите небольшое количество биткойна, чтобы попрактиковаться в работе с кошельком.
Также есть несколько советов. как сделать свой кошелек еще более безопасным. Среди них:
- Сохраняйте сид-фразу в безопасности – можно хранить на листе бумаги, криптографически защищенном сейфе или на металлической пластине. Также можно разделить ее на две части и хранить отдельно.
- Добавьте 25 слово – это значительно увеличит безопасность сид-фразы, ведь ее стандартный размер – 24 слова. Так что взломать ее будет очень тяжело.
- Используйте мультиподпись – такой можно сделать с хостингом или без, что даст вам полный контроль над аутентификацией.
- Кодовая фраза-приманка – создайте файл с фейковыми данными для аккаунта, чтобы обмануть хакера.
- Используйте более одного кошелька – это позволит снизить вероятность потери всех средств из-за одной точки отказа.