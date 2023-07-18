Надійний спосіб зберегти гроші: що таке біткойн-гаманець

Біткойн-гаманець це спосіб зашифрувати власні кошти у блокчейні та використовувати їх як зі звичайним аналогом. 24 Канал розповість детальніше, що це таке та як ним користуватися.

Що таке біткойн-гаманець

Насправді ця технологія, на відміну від справжнього гаманця, не зберігає криптомонети, а створює спеціальний ключ, який доводить право власності та дає доступ до реальних грошей, що зберігаються у блокчейні.

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Основною небезпекою для власника такого ключа є його втрата, що означатиме втрату усіх грошей.

Біткойн-гаманець надає особі фінансовий суверенітет без посередників, захист від повторної застави та можливість безпечно зберігати свої кошти. Натомість закритий ключ – це підтвердження, що крипта знаходиться у вашій власності й ви маєте право нею користуватися.

Такі ключі складаються з 256 цифр, що робить їх непрактичними для зберігання та захисту ваших грошей. Саме тому вони захищені в біткойн-гаманці, який автоматично активує їх для транзакцій у парі з відкритим ключем.

Коли ви створюєте гаманець, автоматично генерується сід-фраза для відновлення ваших коштів на випадок, якщо ви втратите доступ до свого закритого ключа. Вона складається з послідовності 12 або 24 слів, яка буде використовуватися для генерації біткоїн-ключа.

Існують такі види гаманців:

мобільні;

вебгаманці;

десктопні;

для холодного зберігання;

апаратні;

паперові;

з мультипідписом.

Як налаштувати гаманець та зробити безпечнішим

Насправді налаштувати біткойн-гаманець дуже просто, потрібно дотримуватися наступної інструкції:

Завантажте та інсталюйте програмне забезпечення, мобільний або десктопний гаманець із вебсайту провайдера. Дотримуйтесь інструкцій виробника, щоб налаштувати апаратний гаманець.

Скористайтеся інструкцією до пристрою, зазвичай легко їх дотримуватися. Як тільки ви завантажите програму або програмне забезпечення, як правило, воно готове до використання.

Захистіть свій закритий ключ, записавши фразу відновлення, щоб ви могли відновити свій гаманець, якщо вам коли-небудь знадобиться це зробити;

Спочатку переведіть невелику кількість біткойна, щоб попрактикуватися у роботі з гаманцем.

Також існує декілька порад. як зробити свій гаманець ще безпечнішим. Серед них:

Зберігайте сід-фразу у безпеці – можна зберігати її на аркуші паперу, криптографічно захищеному сейфі або на металевій пластині. Також можна поділити її на дві частини й зберігати їх окремо.

– можна зберігати її на аркуші паперу, криптографічно захищеному сейфі або на металевій пластині. Також можна поділити її на дві частини й зберігати їх окремо. Додайте 25 слово – це значно збільшить безпечність сід-фрази, адже її стандартний розмір – 24 слова. Тож взламати її буде дуже важко.

– це значно збільшить безпечність сід-фрази, адже її стандартний розмір – 24 слова. Тож взламати її буде дуже важко. Використовуйте мультипідпис – такий можна зробити з хостингом або без, що дасть вам повний контроль над автентифікацією.

– такий можна зробити з хостингом або без, що дасть вам повний контроль над автентифікацією. Кодова фраза-приманка – створіть файл з фейковими даними до облікового запису, щоб обманути хакера.

– створіть файл з фейковими даними до облікового запису, щоб обманути хакера. Використовуйте більше одного гаманця – це дозволить знизити ймовірність втрати всіх коштів через одну точку відмови.