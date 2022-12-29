Одна новость хорошая, а другая – плохая: Гетманцев рассказал, чего ждать в новом году

По словам Даниила Гетманцева, зима 2022-2023 годов станет самой сложной в истории Украины. Затруднения коснутся и бизнеса, и граждан.

Однако есть и хорошая новость. Она заключается в том, что, пройдя зиму, украинцы минуют самый сложный этап конфликта.

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Новости две. Одна плохая – зима будет очень тяжелая, тяжелая. Вторая хорошая – весной будет легче. Мы уже пройдем наихудший этап этого конфликта,

– отметил Гетманцев.

По его словам, катастрофы в экономике, несмотря на военные трудности, не возникло. По словам депутата, ситуация "очень тяжелая, но контролируемая".

Зима вообще будет самой тяжелой за всю историю нашего государства. Самой тяжелой для бизнеса, для людей и здесь не должно быть иллюзий. Но мы обязательно устоим. Весной будет легче, экономика уже адаптируется, предприятия адаптируются. Какими бы ни были эти обстрелы, мы все равно реализуем до весны решения, позволяющие создать альтернативу поврежденным объектам инфраструктуры. Есть помощь Запада, помощь наших партнеров будет теплее, будет сезонное уменьшение потребления энергоносителей,

– заверил Гетманцев.

Если раньше сокращение украинской экономики в этом году ожидали на уровне 30%, то в октябре прогноз по сокращению ВПП ухудшился до 39% в годовом исчислении. В ноябре ожидания ухудшились до 41%. Также возникают серьезные проблемы с оплатой труда.

Несмотря на тревоги, работодатель платит за 8 часов работы, а человек работает меньше. Это также ложится на себестоимость производства и логистику, которая также разрушена и также оказывает негативный эффект на экономику в целом.

– сказал Гетманцев.

Некоторые предприятия остановились из-за войны войны, не в состоянии окупить убытки.

Есть компании, где ты вообще не можешь установить генераторы. Я знаю остановившиеся бизнесы. Использование генераторов – это рост себестоимости, потому что генераторная энергия минимум втрое дороже обычной,

– объяснил Гетманцев.

В качестве примера он привел производство стекла, на котором поставили генераторы. В результате стоимость готовой бутылки взлетела в 3,5 раза.

А у нас водка разливается по закону только в стекло. Выходит, от возврата на предприятие электропитания зависят акцизы. Это как пример, а их очень много,

– резюмировал депутат.

Напомним, ранее мы сообщали, что бизнес ухудшился оценку налогового режима Украины.