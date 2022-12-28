Об этом свидетельствуют результаты опроса 111 предприятий Европейской бизнес ассоциацией (EBA) в конце 2022 года. На что больше всего жалуются украинские компании – дальше.

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Детали индекса этого года

По данным EBA, самую низкую оценку в этом году получили администрирование налогов и подготовка налоговой отчетности – 2,74 балла. Так, 41% респондентов оценивает процедуру удовлетворительно, когда 39% считают ее обременительной. Больше всего предприниматели жалуются на количество времени, которое необходимо потратить на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов.

При этом, оценка качества налогового законодательства по результатам года выросла до 2,86 балла. 40% опрошенных оценили качество удовлетворительно, 26% – положительно, а 34% – неудовлетворительно.

Между тем, оценка фискального давления находится в нейтральной плоскости – 3,24 балла. Однако бизнес сообщает об ухудшении ситуации в этом году. Так, только 4% респондентов отметили отсутствие давления со стороны налоговой, когда в 2021 году об этом заявляли 36% опрошенных.

На оценки компаний оказали влияние блокирование налоговых накладных, необоснованные информационные запросы и требование документов. Формальный подход налоговиков к рассмотрению жалоб бизнеса привел к необходимости обращения в суд большого количества компаний,

– подытожили в EBA.

Так, бизнес призывает учесть сложности работы в условиях военного положения и либерализовать налоговое администрирование и требования к предприятиям.

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