Россия уничтожает склады: грозит ли нам дефицит лекарств и продуктов и что будет с ценами

Враг целенаправленно наносит удары по логистике, пытаясь лишить украинцев самого необходимого. Однако отечественный бизнес уже нашел способ обойти эти угрозы и защитить потребителей.

Что происходит с лекарствами и стоит ли делать запасы

Несмотря на целенаправленные ракетные удары по фармацевтическим базам, тотального дефицита лекарств в Украине пока нет. Как пояснил директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов в эфире ТСН, аптечные сети и дистрибьюторы выстроили максимально гибкую логистику.

"Атака – это очень болезненно, но у нас сейчас нет дефицита. Мы можем потерять определенное количество складов, это ужасно, но это не означает, что лекарств не будет", – подчеркнул чиновник.

Для вашего кошелька и душевного спокойствия это означает одно: панически скупать препараты не нужно. Непосредственно в аптеках всегда есть запас на один-два месяца. Кроме того, большие международные производители держат свои резервы на европейских складах и готовы оперативно доставить их в Украину.

Единственный нюанс – рецептурные препараты могут поступить в международной упаковке, однако инструкция на украинском языке все равно будет внутри. Что касается критически важных и дорогостоящих лекарств для спасения жизни, государство уже сформировало секретные резервы в безопасных местах.

Как изменятся цены на продукты в супермаркетах

Аналогичная ситуация наблюдается и на продовольственном рынке, хотя враг пытается парализовать снабжение городов. Основатель сети продуктовых магазинов Varus Руслан Шостак уверяет, что уничтожить все продуктовые склады физически невозможно. Из 5 миллионов квадратных метров складских площадей высших классов в Украине осталось более 50%, что бизнесмен написал в своем Facebook.

Однако изменение логистических цепочек неизбежно отразится на ценах. Поскольку ритейлерам приходится перевозить товар "с колес", арендовать подземные помещения или переносить склады в Польшу, расходы на доставку растут. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий прогнозирует подорожание продуктов в среднем на 2,5%.

В то же время представители бизнеса, в частности соучредитель сети Goodwine Дмитрий Крымский, предупреждают, что в отдельных случаях ценники могут подскочить на 5–15%. Поэтому нужный товар вы всегда найдете, но заплатить за него придется чуть больше.

С конца августа 2026 года Россия начала методический террор против внутренней системы снабжения украинских городов. Под ударом оказались логистические центры ведущих сетей, таких как Novus, ATB, "Сильпо", Auchan, а также склады с гуманитарной помощью.

В частности, недавно враг повредил большой фармацевтический склад компании "Биокон" в Киевской области, где убытки могут достигать миллиардов гривен. Из-за постоянных обстрелов один из крупнейших логистических операторов Zammler даже был вынужден временно приостановить работу своих комплексов.

Чтобы спасти ситуацию и поддержать предпринимателей, президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы доступного кредитования, что позволит бизнесу быстрее восстанавливать разрушенную инфраструктуру и гарантировать наличие товаров для украинцев.