Кризис уже не ограничивается Россией: дефицит топлива распространился еще на одну страну

Давний торговый партнер России в настоящее время испытывает на себе последствия дефицита топлива в соседней стране. Дело в том, что именно Кремль является основным поставщиком бензина и дизельного топлива для этих стран.

Что происходит с топливом в Монголии

Дело в том, что в Монголии наблюдаются длинные очереди на автозаправочных станциях по всей стране, о чем пишет Reuters.

Дефицит бензина и дизельного топлива распространился из России, где атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и высокий сезонный спрос привели к нехватке топлива.

Я знаю о проблеме в России. Однако цена на топливо в Монголии растет,

– сказал Reuters Болорчулуун Цендгомбо, директор департамента политики и планирования министерства продовольствия Монголии.

По его словам, цены выросли почти до 1–2 долларов за литр по сравнению с примерно 1 долларом за литр весной.

Следует отметить, что введенный Россией запрет на экспорт бензина и дизельного топлива не распространяется на такие страны, как Монголия, с которыми у Москвы заключены межправительственные соглашения о поставках топлива.

По словам трейдеров, поставки российского дизельного топлива в Монголию выросли на 7% – до 1,05 млн тонн в период с января по июль.

Экспорт бензина вырос с 450 тысяч до 515 тысяч тонн, тогда как поставки авиационного топлива сократились на 40% – до 32 тысяч тонн.

Только в июле экспорт российского моторного топлива в Монголию сократился до 173 тысяч тонн с 186 400 тонн в июне.

Напомним, что от проблем в России страдает не только Монголия. Например, в Узбекистане резко выросли цены на бензин. Также топливный кризис затронул Кыргызстан.

В связи с этим в июле страна запретила экспорт бензина, дизельного топлива и нефти.