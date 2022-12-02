В "Газпроме" заявили о сокращении экспорта в страны дальнего зарубежья, в том числе и ЕС, на 44% с начала года. Добыча голубого топлива снизилась за 11 месяцев на 90,8 миллиарда кубометров газа.

Провалы "Газпрома" в 2022 году

В пресс-службе российского газового монополиста отчитались, что за январь – ноябрь 2022 года экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 76,3 миллиарда кубометров , или на 44,5%. В компании страны-оккупанта смогли по-положительному резюмировать только увеличение экспорта в Китай газопроводом Сила Сибири.

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Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств,

– отметили там.

Однако конкретных цифр относительно положительных аспектов в "Газпроме" решили не озвучивать.

Спрос на российский газ упал

Спрос на газ компании по газотранспортной системе на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7% или на 12,8 миллиарда кубометров газа.

компании по газотранспортной системе на внутреннем рынке за этот период или на 12,8 миллиарда кубометров газа. За год объемы добычи упали на 19,4% или на 90,8 миллиарда кубометров газа. Так, за 11 месяцев 2022 года добыча газового монополиста в России составила 376,9 миллиарда кубометров газа.

В "Газпроме" констатировали не только провальный 2022 год для компании, но и снижение потребления газа в ЕС. В компании подчеркнули, что именно это стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире.

Европа заменяет российский газ

Европа не только уменьшает потребление газа, но и ищет альтернативы российскому голубому топливу, адаптирующему газораспределительную инфраструктуру.

С 1 октября этого года Греция и Болгария начали эксплуатацию газопровода IGB, которую до этого откладывали. Запуск газопровода поможет снизить зависимость Юго-Восточной Европы от российского газа.

Также в конце сентября новый газопровод открыли в Польше – сообщил Укринформ. Теперь с помощью Балтийского газопровода (Baltic Pipe) газ из норвежского шельфа через территорию Дании будет поставляться морем в Польшу.