В "Газпромі" заявили про скорочення експорту до країн далекого зарубіжжя, в тому числі і ЄС, на 44% з початку року. Видобуток блакитного палива знизився за 11 місяців на 90,8 мільярда кубометрів газу.

Провали "Газпрому" у 2022 році

У пресслужбі російського газового монополіста прозвітували, що за січень – листопад 2022 року експорт газу до країн далекого зарубіжжя скоротився на 76,3 мільярда кубометрів, або ж на 44,5%. У компанії країни-окупанта змогли з позитивного резюмувати лише збільшення експорту до Китаю газопроводом Сила Сибіру.

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Поставки регулярно йдуть понад добові контрактні кількості,

– наголосили там.

Однак конкретних цифр, щодо позитивних аспектів, у "Газпромі" вирішили не озвучувати.

Попит на російський газ впав

Попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,7% , або на 12,8 мільярда кубометрів газу.

компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період , або на 12,8 мільярда кубометрів газу. За рік обсяги видобутку впали на 19,4%, або на 90,8 мільярда кубометрів газу. Так за 11 місяців 2022 року видобування газового монополіста у Росії склало 376,9 мільярда кубометрів газу.

У "Газпромі" констатували не лише провальний 2022 рік для компанії, або й зниження споживання газу в ЄС. У компанії підкреслили, що саме це стало ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі.

Європа замінює російський газ

Європа не лише зменшує споживання газу, але й шукає альтернативи російському блакитному паливу, під що адаптують газорозподільну інфраструктуру.

З 1 жовтня цього року Греція та Болгарія розпочали експлуатацію газопроводу IGB, яку до цього відкладали. Запуск газогону допоможе знизити залежність Південно-Східної Європи від російського газу.

Також наприкінці вересня новий газопровід відкрили у Польщі – повідомив Укрінформ. Тепер за допомогою Балтійського газопроводу (Baltic Pipe) газ з норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі.