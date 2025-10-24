Украина потеряла добычу газа из-за обстрелов: как уменьшить зависимость от энергоносителя

Временная потеря собственной добычи газа из-за российских атак усиливает зависимость Украины от импорта. Быстрой альтернативы этому энергоносителю нет, однако в перспективе зависимость от него можно уменьшить благодаря переходу на другие виды топлива.

Что усиливает зависимость Украины от газа?

Государство должно прекратить доплачивать из бюджета за "дешевый" газ для населения, а также тормозить модернизацию котельных теплоэнерго и переход на другие виды топлива. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Вопрос не только в газе, а в его цене, как мы его дотируем и как стимулируем внедрение других источников. Сейчас складывается так, что мы дотируем фактически кубометр газа, а при его реальной цене около 500 долларов, продаем населению за 150 или 160, как это получается без налогов. Так создается ситуация, когда дотированным газом дешевле отапливать, чем местной древесиной. Поэтому в Украине практически нет проектов, работающих на местной биомассе в отоплении для бытовых потребителей.

По мнению Святослава Павлюка, в случае необходимости государство должно выделять дотации на гигакалории тепла, а не конкретный энергоноситель. Это будет стимулировать инвестиции в производство других видов топлива.

Обратите внимание! Премьер-министр Юлия Свириденко 23 октября сообщила, что Украина временно потеряла собственную добычу газа в результате российских обстрелов. Чтобы обеспечить государство энергоносителем для отопительного сезона, правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на импорт газа.

Из-за разницы установленного правительством тарифа и реального, ежегодно образуются миллиардные долги, которые должно компенсировать государство. Однако фактически бремя расходов ложится на местные бюджеты.

Важно прекратить играть против модернизации теплокоммунэнерго. Эти постоянно заниженные тарифы и недоплата разницы. Все понимают, что они занижены, но политически об этом не говорят, и в результате ежегодно Правительство обещает компенсировать разницу и этого регулярно не делает. Речь идет о десятках миллиардов. Их вынуждены выплачивать местные бюджеты, и денег на модернизацию не остается. Фактически мы работаем на проедание местных бюджетов, а не на модернизацию тепловых сетей,

– говорит эксперт.

Какие есть альтернативы природному газу?

Альтернативой газу может стать биотопливо, однако пока Украина не имеет достаточного количества биомассы для его полного замещения.

Эксперт Святослав Павлюк говорит, что для развития этого направления требуется создание биржи биотоплива, которая позволила бы отслеживать цены, прогнозировать закупки и избегать спекуляций на местном уровне.

Нужно прекратить дискриминировать биомассу по сравнению с газом, потому что в нее никто вкладывать деньги не будет. Создается ситуация, при которой от 50 до 96% нашей пеллеты прессованной идет на экспорт именно потому, что она неконкурентна на нашем рынке при той цене. Как это было в 2022 – 2023 году. То есть, дотируя газ, мы дотируем энергетику Европейского Союза из-за того, что наше топливо здесь неконкурентное и идет туда, потому что там оно конкурентнее,

– говорит Святослав Павлюк.

Стоит также обратить внимание на тепло от когенерационных машин, которое часто вместо попадания в теплосети просто сбрасывается. Альтернативой могут быть и тепловые помпы, которые используют энергию из окружающей среды для обогрева помещений. Они работают на электроэнергии, однако используют ее эффективнее термокотлов.

