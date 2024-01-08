В разы больше, чем в 2022 году: сколько получили местные бюджеты в прошлом году

В Минфине рассказали, что благодаря быстрой адаптации к военному состоянию удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов. Следовательно, он вырос на 11% по сравнению с 2022 годом.

Где наибольший прирост

В прошлом году в общий фонд местных бюджетов поступило на 43,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году Общая сумма поступлений – 441,9 миллиарда гривен.

Читайте также: Цена войны: из-за российского вторжения Украина потеряла треть ВВП

Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к 2022 году зафиксировали в таких областях:

Киевской (+26%);

Черкасской (+20,8%);

Закарпатской (+17,5%);

Ровенской (+16,2%);

и в Киеве (+17,6%).

Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы РФ,

– объяснили в Минфине.

В то же время наименьший показатель доходов обнаружили в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были или временно оккупированы РФ. В частности, в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Благодаря чему наполнялись местные бюджеты

Основными доходами местных бюджетов в 2023 году были:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 289,4 миллиарда гривен;

единый налог – 55,8 миллиарда гривен;

плата за землю – 34,5 миллиарда гривен;

акцизный налог – 22,4 миллиарда гривен;

налог на прибыль предприятий частного сектора экономики – 14,5 миллиарда гривен;

налог на недвижимое имущество – 9,1 миллиарда гривен.

Цены на эти ресурсы органы местного самоуправления и в дальнейшем имеют возможность осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.