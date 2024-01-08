В разы больше, чем в 2022 году: сколько получили местные бюджеты в прошлом году
Источник:Минфин
В Минфине рассказали, что благодаря быстрой адаптации к военному состоянию удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов. Следовательно, он вырос на 11% по сравнению с 2022 годом.
Где наибольший прирост
В прошлом году в общий фонд местных бюджетов поступило на 43,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году Общая сумма поступлений – 441,9 миллиарда гривен.
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Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к 2022 году зафиксировали в таких областях:
- Киевской (+26%);
- Черкасской (+20,8%);
- Закарпатской (+17,5%);
- Ровенской (+16,2%);
- и в Киеве (+17,6%).
Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы РФ,
– объяснили в Минфине.
В то же время наименьший показатель доходов обнаружили в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были или временно оккупированы РФ. В частности, в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.
Благодаря чему наполнялись местные бюджеты
Основными доходами местных бюджетов в 2023 году были:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 289,4 миллиарда гривен;
- единый налог – 55,8 миллиарда гривен;
- плата за землю – 34,5 миллиарда гривен;
- акцизный налог – 22,4 миллиарда гривен;
- налог на прибыль предприятий частного сектора экономики – 14,5 миллиарда гривен;
- налог на недвижимое имущество – 9,1 миллиарда гривен.