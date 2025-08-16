До введения гривны в Украине официально и неофициально использовались различные валюты: от советского рубля до купонов. Впрочем, особое место в этом заняла иностранная валюта – доллар.

Дело в том, что в период гиперинфляции в начале 90-х годов прошлого века именно американская валюта сыграла роль стабильной денежной единицы. И вот, через 34 года после обретения независимости, доллар продолжает быть ключевой иностранной валютой в экономике Украины. И на сегодня, по данным банковской статистики, основная часть валютных депозитов именно в этой валюте.

В то же время важность евро в стране также растет, особенно с начала полномасштабного вторжения. Дело в том, что Украина готовится к вступлению в ЕС и постепенно усиливает экономическую интеграцию со странами Еврозоны.

24 Канал узнал о том, почему именно доллар стал основной иностранной валютой в экономике Украины, есть ли риски такой привязанности экономики к американской валюте и что может заставить Украину изменить ориентир на евро.

Как доллар начал доминировать в Украине?

Александр Паращий, эксперт по макроэкономике, в комментарии для 24 Канала рассказал, что доллар в Украине стал популярным в начале и в середине 1990-х годов, зато евро ввели в обращение только в 2002 году.

В то время в Украине, по словам Паращия, была гиперинфляция, а потому держать наличные в местной валюте не было смысла. Таким образом, все пытались держать сбережения в "твердых" валютах, а наиболее распространенной и доступной среди них был доллар.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Эта историческая память оказалась на удивление крепкой – видимо, если бы сегодня вдруг в Украине ввели евро, то доллар бы все равно использовался как средство наличных сбережений и оценки крупных покупок, например недвижимости.

О популярности доллара рассказывает для 24 Канала и экономист Борис Кушнирук. Кроме того, он замечает, что во времена независимости важным фактором было то, что основные торговые обороты происходили именно в американской валюте.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Опять же все из-за того, что когда появилось евро, то оно не имело торгового веса, а потому торги несмотря на наличие этой валюты все равно велись в долларах. Кроме того, сбережения, которые хранили и компании, и люди, тоже были в долларах.

Экономист добавляет, что украинский экспорт в основном сырьевой, а расчеты по сырьевым товарам проводятся преимущественно в долларах. Поэтому вес доллара в украинских золотовалютных резервах и сбережениях имеет важное место.

Экономист Виталий Шапран для 24 Канала говорит, что до начала полномасштабной войны в 2022 году, пока были полностью открыты морские пути, даже по импортным контрактам было преимущество доллара над евро.

Виталий Шапран Экономист, экс-член Совета НБУ Кроме того, наличному евро чуть больше, чем 20 лет. А для резервной валюты это незначительный возраст.

В какой валюте международные валютные резервы Украины?

Главная валюта в резервах НБУ – доллар США, что соответствует глобальной тенденции. Ведь американская валюта остается доминирующей резервной валютой в мировом масштабе.

О чем свидетельствует показатель международных резервов страны Это важный экономический индикатор, свидетельствующий о финансовой устойчивости страны и ее способности поддерживать стабильность нацвалюты, обслуживать внешние долги, обеспечивать импорт и тому подобное.

По состоянию на 1 июля, по данным НБУ, международные валютные резервы Украины составляли 45 миллиардов долларов США, зато чистые валютные резервы составляли 30,7 миллиарда долларов.

Такие показатели демонстрируют динамичный рост, ведь в июне международные валютные резервы были на уровне 44,5 миллиарда долларов.

Заметьте! По состоянию на 1 апреля 2025 года, украинцы уменьшили свои вклады в гривну, а взамен увеличили свои вклады в доллары. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

– В национальной валюте 60 миллионов вкладов на 892,8 миллиарда гривен.

– В валюте было 10,4 миллиона вкладов на 500 миллиардов гривен.

Имеет ли риски для банковского сектора в привязанности к доллару?

По словам Шапрана, банкирам на самом деле должно быть все равно относительно привязанности к доллару, поскольку обе валютные зоны имеют одинаково развитую инфраструктуру.

Основная концентрация рисков происходит при внешнеэкономической деятельности именно из-за колебаний курса доллара США к евро. При условии когда доллар к гривне стабилен, а евро дорожает к доллару (и соответственно к гривне), это стимулирует украинский экспорт то еврозоны и поднимает цены на импорт и наоборот,

– объясняет господин Виталий.

Когда евро к доллару ослабевает, это плохо для украинских экспортеров, но одновременно это еще и стимулирует продажи европейского импорта в Украине.

Обратите внимание! Таким образом, чтобы избежать таких рисков, Украина должна развивать внутренний рынок срочных валютных контрактов на курс пары доллар/евро.

Зато Борис Кушнирук объясняет, что средства, которые хранятся в банках, являются преимущественно средствами клиентов. А вот собственные средства банков являются относительно небольшими в размерах и они далеко не в долларах, а в кэше.

То есть если банк имеет свободные средства, то это преимущественно наличные, например в кассе банка, или в каких-то активах (ценные бумаги, долговые бумаги и т.д.). То есть лишь незначительная часть этих средств находится в собственных валютных сбережениях.

Поэтому, исходя из этого, проблемы по привязанности к доллару не существует для банков,

– заключает Кушнирук.

Почему доля евро меньше, чем доля доллара в экономике Украины?

Меньшая доля евро в Украине, по словам Паращия, из-за того, что основными украинскими экспортными позициями являются зерно, руда и металлы.

Дело в том, что цена на эти товары формируются на мировых биржах в долларах,

– резюмирует Паращий.

Кушнирук объясняет, что исторически так сложилось, что сырьевые товары (то есть те, которые экспортирует Украина) рассчитываются именно в американской валюте.

Кроме того, нужно понимать, что в нашей структуре есть не только Европа, несмотря на то, что именно она является основным торговым партнером на сегодня.

По экспорту, то мы до сих пор продаем в основном в другие страны, где ходят именно доллары,

– говорит экономист Кушнирук.

Вступление в ЕС вообще не означает обязанность для страны-члена вводить евро во внутреннее обращение, замечает Шапран. Примеров успешной монетарной самостоятельности в Европе очень много: Польша, Болгария и тому подобное.

По мере интеграции нашей экономики в еврозону мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда нам будет экономически целесообразно переходить на евро. Сейчас такие идеи не то что не ко времени, они будут только раздражать наших партнеров в США, которые очень внимательно следят за попытками выхода стран-партнеров из долларовой зоны влияния,

– объясняет экономист Виталий Шапран.

Кроме того, главные экономические факторы перехода на евро в Украине на сегодня отсутствуют. Хоть 50% – 60% украинского экспорта товаров сейчас идет в ЕС, но далеко не все контракты заключаются в евро.

Например, контракты с поляками, венграми или даже международными компаниями, которые действуют в ЕС через своих посредников, часто заключаются в долларах США.

По данным Международного валютного фонда, доля доллара США в мировых валютных резервах в первом квартале 2025 года снизилась до 57,7%, пишет Reuters. Зато доля резервов в евро наоборот выросла.

Несмотря на это доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах США, составляет 57,8% на конец 2024 года, а доля евро на уровне 20%.

Есть ли риск в переориентации с доллара на евро?

По мнению Паращия, даже если Украина перейдет на евро, то все котировки до сих пор будут проводиться в долларах.

Мы как страна, экономика которой преимущественно базируется на экспорте сырья, будем получать средства за сырьевую продукцию в долларах. Пока Украина не перейдет из сырьевой экономики, то это будет продолжаться и в дальнейшем,

– говорит Борис Кушнирук.

Паращий добавляет, что следует учесть различные варианты последствий перехода. Например, эффект от безналичной и наличной переориентации.

Если говорить о безналичной валюте, то переориентация на евро никак на экономику не повлияет,

– говорит господин Александр.

А вот с наличной переориентацией может быть не так просто, ведь не факт, что будет достаточно наличных евро, чтобы они заменили наличные доллары.

Шапран по этой теме заявил, что если якорной валютой сейчас сделать евро, а курс доллара будет нестабильным, то, скорее всего, мы увидим острое недовольство основных аграрных экспортеров, вероятно металлургов и других экспортеров сырья.

Ценообразование на их продукцию происходит в долларах США, постоянные колебания курса на национальном рынке просто приведут к дисбалансам в работе этих компаний. Кроме того, по мере открытия морских путей для Украины мы снова вернемся к более тесным отношениям со странами из долларовой зоны влияния,

– говорит господин Виталий.

Зато ситуация изменится только в результате структурных изменений в украинской экономике – уменьшение доли сырьевого производства, увеличение доли услуг и производства товаров для конечного потребителя.

Это действительно может приблизить Украину к идее перехода к евро с начала как якорной валюты, а затем как платежного средства, но этот путь рассчитан на десятилетия тяжелой работы и системных реформ.