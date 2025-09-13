Украинские ветераны получают большую пенсию, чем обычные пенсионеры. В том числе, благодаря надбавке. Какую именно ежемесячную доплату гарантирует им государство, читайте далее.

Сколько доплачивают к пенсии УБД?

В Украине ветераны имеют право на ежемесячные надбавки к пенсии. Согласно закону, участникам боевых действий пенсия повышается на 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Интересно Многодетным семьям могут отменить выплаты: кто рискует потерять поддержку правительства

Кроме того, правительство определило минимальный размер пенсий для ветеранов: с учетом всех доплат он должен составлять не менее 210% прожиточного минимума. По состоянию на сейчас это 4395,30 гривны.

Важно! Если размер выплаты получается меньше, государство доплачивает разницу.

Также закон предусматривает целевую помощь на жизнь в размере 40 гривен. Доплаты начисляются независимо от того, какой вид пенсии получает человек: по возрасту, инвалидности или другой.

Когда УБД может выйти на пенсию?

Ветераны имеют право на досрочный выход на пенсиюна пять лет раньше, чем обычные граждане. Такую норму предусматривает Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Мужчины могут оформить пенсию с 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа.

Женщины с 50 лет, при наличии не менее 20 лет стажа.

В то же время ключевое значение имеет не только право на досрочный отдых, но и размер пенсии. Он рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества отработанных лет и заработной платы, с которой уплачивались взносы.

Что известно о пенсии для УБД: коротко о главном