Українські ветерани отримують більшу пенсію, аніж звичайні пенсіонери. У тому числі, завдяки надбавці. Яку саме щомісячну доплату гарантує їм держава, читайте далі.

Скільки доплачують до пенсії УБД?

В Україні ветерани мають право на щомісячні надбавки до пенсії. Згідно із законом, учасникам бойових дій пенсія підвищується на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Крім того, уряд визначив мінімальний розмір пенсій для ветеранів: з урахуванням усіх доплат він має становити щонайменше 210% прожиткового мінімуму. Станом на зараз це 4395,30 гривні.

Важливо! Якщо розмір виплати виходить меншим, держава доплачує різницю.

Також закон передбачає цільову допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень. Доплати нараховуються незалежно від того, який вид пенсії отримує людина: за віком, інвалідністю чи інший.

Коли УБД може вийти на пенсію?

Ветерани мають право на достроковий вихід на пенсію: на п’ять років раніше, ніж звичайні громадяни. Таку норму передбачає Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років, якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу.

Жінки з 50 років, за наявності не менше 20 років стажу.

Водночас ключове значення має не лише право на достроковий відпочинок, а й розмір пенсії. Він розраховується індивідуально, залежно від кількості відпрацьованих років та заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Що відомо про пенсії для УБД: коротко про головне