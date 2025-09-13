Укр Рус
Економіка Соцвиплати Ветерани отримують більше: яку доплату до пенсії виплачує їм держава
13 вересня, 15:01
2

Ветерани отримують більше: яку доплату до пенсії виплачує їм держава

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Ветерани в Україні отримують щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
  • Мінімальний розмір пенсії для ветеранів становить 210% прожиткового мінімуму, що наразі дорівнює 4395,30 гривні, а також передбачена цільова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень.

Українські ветерани отримують більшу пенсію, аніж звичайні пенсіонери. У тому числі, завдяки надбавці. Яку саме щомісячну доплату гарантує їм держава, читайте далі.

Скільки доплачують до пенсії УБД?

В Україні ветерани мають право на щомісячні надбавки до пенсії. Згідно із законом, учасникам бойових дій пенсія підвищується на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Цікаво Багатодітним родинам можуть скасувати виплати: хто ризикує втратити підтримку уряду 

Крім того, уряд визначив мінімальний розмір пенсій для ветеранів: з урахуванням усіх доплат він має становити щонайменше 210% прожиткового мінімуму. Станом на зараз це 4395,30 гривні.

Важливо! Якщо розмір виплати виходить меншим, держава доплачує різницю.

Також закон передбачає цільову допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень. Доплати нараховуються незалежно від того, який вид пенсії отримує людина: за віком, інвалідністю чи інший.

Коли УБД може вийти на пенсію?

Ветерани мають право на достроковий вихід на пенсію: на п’ять років раніше, ніж звичайні громадяни. Таку норму передбачає Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". 

  • Чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років, якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу.
  • Жінки  з 50 років, за наявності не менше 20 років стажу.

Водночас ключове значення має не лише право на достроковий відпочинок, а й розмір пенсії. Він розраховується індивідуально, залежно від кількості відпрацьованих років та заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Що відомо про пенсії для УБД: коротко про головне

  • Ветерани війни в Україні користуються низкою державних гарантій. Йдеться про медичні, транспортні, соціальні та трудові пільги: від безкоштовних ліків та санаторно-курортного лікування до знижок на житло.

  • Крім того, військовослужбовці мають право на підвищені пенсійні виплати, податкові пільги та підтримку держави у сфері освіти як для себе, так і для дітей.