Пенсии вырастут еще на 35%: кто имеет право на специальную ежемесячную надбавку

Некоторые украинские пенсионеры могут получать специальную ежемесячную надбавку к основной выплате. Рассказываем, кто имеет право на дополнительные деньги и при каких условиях назначается такая доплата.

Кто имеет право на специальную надбавку за воспитание детей

Дополнительная денежная помощь устанавливается в соответствии с положениями Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". В перечень получателей могут попасть многодетные матери, которые родили или усыновили и воспитали до шестилетнего возраста не менее пяти детей, почему об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В определенных законодательством случаях такую выплату назначают и отцу, если именно он занимался воспитанием детей. Доплату начисляют дополнительно к основной пенсии независимо от ее вида: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

Сколько выплачивают многодетным родителям в 2026 году

Размер надбавки рассчитывается как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который в 2026 году составляет 2 595 гривен. На пятерых детей выплата составляет 35% от этого показателя, то есть 908 гривен в месяц.

С каждым последующим ребенком сумма увеличивается на один процент: на шестерых детей начисляется 36% (934 гривны), на семерых – 37% (960 гривен), за восьмерых – 38 % (986 гривен), за девятерых – 39 % (1 012 гривен). Максимальная доплата на десять и более детей составляет 40 % прожиточного минимума, что равно 1 038 гривнам ежемесячно.

Поскольку надбавка привязана к прожиточному минимуму, она не зависит от ежегодной мартовской индексации пенсий. Сумма пересчитывается автоматически только в случае изменения государственного социального стандарта для нетрудоспособных граждан.

Справочно! Закон также предусматривает возможность учета этой доплаты при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Если на такую пенсию претендует один нетрудоспособный член семьи, ему начисляют 70 % от надбавки умершего пенсионера, а если два или более человек – 90 %.

Что еще известно о доплатах?

Ранее мы также писали о том, что отдельные пенсионеры могут получать доплату за нетрудоспособных иждивенцев: такая надбавка предусмотрена, в частности, для неработающих военных пенсионеров, содержащих нетрудоспособных членов семьи.