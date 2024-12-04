ЕБРР предоставит дополнительные средства для поддержки Украины
4 декабря 2024, 20:01Читати новину українською
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на восемь проектов, которые поддерживают как государственный, так и частный секторы.
На что пойдут средства ЕБРР
В частности, речь идет о восстановлении транспортной и энергетической инфраструктуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Средства будут направлены также на поддержку правительственных программ развития распределенной генерации и повышения энергоэффективности.
Благодарны партнерам за важную помощь. Это решение является еще одним сильным сигналом международной поддержки Украины во времена вызовов и трансформаций.
Обратите внимание! Часть финансирования предоставляется в виде безвозвратных грантов.