Миллиарды на защиту неба: ЕС одобрил закупку ракет для системы Patriot для Украины

Подготовка к сложной зиме и защита энергетической инфраструктуры выходят на новый уровень благодаря финансовой поддержке западных партнеров. Брюссель наконец принял долгожданное решение, которое позволит существенно укрепить украинский воздушный щит.

Что произошло и как это повлияет на безопасность украинцев

Подготовка к сложной зиме и защита энергетической инфраструктуры выходят на новый уровень благодаря финансовой поддержке западных партнеров. Брюссель наконец принял долгожданное решение, которое позволит существенно усилить украинский воздушный щит, сообщает "Суспильне".

Европейская Комиссия официально дала зеленый свет на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot за счет 90-миллиардного займа. Это означает, что Украина получит необходимое финансирование для защиты городов и энергетики от российских баллистических ударов в преддверии холодов.

Сколько денег просит Киев и о каком количестве ракет идет речь

Запрос нашего государства предусматривает выделение более 2 миллиардов евро именно на эти критически важные боеприпасы. Как отмечают эксперты, закупка будет осуществляться в США, ведь только они производят ракеты PAC-3 MSE. По европейским ценам такая сумма может позволить приобрести около 320 ракет, что составляет половину годового объема американского производства.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что для стабильного перезимования и защиты от российского террора нам необходимо получать не менее 5% от общего объема производства таких перехватчиков в США. "Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot", – отмечал глава государства, указывая на существующий дефицит.

Какие решения предшествовали этому шагу

Еще в начале сентября стало известно, что Киев обратился в Брюссель с официальной просьбой профинансировать ракеты за счет оборонной части большого кредита. Тогда верховный представитель ЕС Кая Каллас подтвердила, что из 90 миллиардов евро уже распределены первые транши, в частности 6,1 миллиарда евро выделены именно на нужды противовоздушной обороны, о чем писал 24 Канал.

В то же время европейских средств может оказаться недостаточно, поэтому партнеры ищут дополнительные пути. В частности, Германия уже пообещала передать дополнительные ракеты для ПВО в рамках двусторонней помощи. Главная задача сейчас – максимально ускорить бюрократические процедуры, чтобы оружие поступило на боевое дежурство до начала сезона массированных атак на энергетику.

Ранее мы писали, что Россия продолжает наносить удары по украинским АЗС. В то же время в стране существует риск массированных обстрелов, что заставит людей скупать топливо для генераторов.