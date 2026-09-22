После ультиматумов стран-членов: снимет ли ЕС санкции с российских олигархов Усманова и Фридмана

Европейские дипломаты поддались шантажу со стороны отдельных государств и согласились исключить двух российских миллиардеров из черных списков. Ограничения в отношении Алишера Усманова и Михаила Фридмана будут отменены в ближайшее время в целях сохранения общего режима санкций.

Как сообщает информационное агентство Reuters, послы стран Евросоюза окончательно одобрили решение о снятии ограничений с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это произошло 22 сентября, когда срок действия всего санкционного пакета должен был автоматически истечь.

Почему олигархов исключили из списков?

Дискуссии вокруг этого вопроса длились несколько недель и сопровождались жесткими ультиматумами. Главным инициатором уступок выступила Словакия, которая категорически требовала освободить от ограничений обоих россиян. Впоследствии к ней присоединилась Франция, которая лоббировала интересы исключительно Усманова.

Париж пошел на такой шаг из-за прямого давления со стороны Азербайджана. Баку пообещал освободить двух заключенных французских граждан лишь в обмен на снятие европейских санкций с российского миллиардера.

В то же время Люксембург использовал ситуацию в своих интересах и потребовал исключить Фридмана, с которым страна ведет судебный спор по поводу замороженных активов на сумму 16 миллиардов долларов.

Реакция Украины и сопротивление Латвии

Украинская сторона резко осудила такие торги европейских партнеров. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что подобные шаги посылают совершенно неправильный сигнал Москве.

Исключение из списков неприемлемо и пошлет неверный сигнал Москве в то время, когда давление нужно усиливать,

– сказал Андрей Сибига.

Против компромисса до последнего выступала и Латвия. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс отмечал, что продление санкционного режима является правильным шагом, но ценой этого не может быть автоматическое прощение российских бизнесменов.

Напомним, ранее мы писали, что из-за позиции отдельных столиц санкции против России оказались под угрозой полной отмены.

Как уже сообщалось на нашем сайте, европейские дипломаты несколько раз откладывали финальное голосование в попытках найти выход из тупика.