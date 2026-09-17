Дизель становится проблемой для Европы: правительства срочно разрабатывают меры

Европейские правительства готовятся к дальнейшему удорожанию дизельного топлива и пытаются не допустить перебоев с его поставками. Во Франции, Италии, Испании и Германии принимают дополнительные меры для защиты потребителей.

Почему цены на топливо стремительно растут

Главной причиной беспокойства Европы стала остановка стратегического нефтепровода "Восток – Запад" в Саудовской Аравии из-за атак йеменских хуситов и иракских группировок, пишет Euronews.

Он транспортирует нефть с месторождений на востоке страны в порт Янбу на побережье Красного моря, откуда сырье можно отправлять дальше в Европу, не проходя через Ормузский пролив.

После атак в районах Эр-Рияда и Медины Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода для проверки и ремонта.

Под угрозой оказались до 3,5–4 миллионов баррелей в сутки экспорта, а также около 1,5 миллиона баррелей в сутки, которые обеспечивают работу нефтеперерабатывающих заводов западной части Саудовской Аравии. Поэтому это также создает фактор роста цен на дизельное топливо,

– пояснил представитель аналитической компании Kpler Гомаюн Фалакшахи.

Как в Европе спасаются от кризиса

На фоне перебоев с поставками нефти и нефтепродуктов и роста цен на дизельное топливо европейские лидеры стран начали действовать на опережение.

Франция

Во Франции президент Эммануэль Макрон распорядился провести "мобилизацию" для борьбы с высокими ценами на топливо, заявив, что правительство работает над обеспечением поставок нефти и снижением давления на автомобилистов.

Макрон также связал энергетическую безопасность с дипломатическими усилиями на Ближнем Востоке.

Крайне важно гарантировать наши поставки. Мы работаем с нашими партнерами по коалиции, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе,

– написал Макрон в Твиттере.

Италия

В Италии премьер-министр Джорджа Мелони объявила о полной отмене налога на регистрацию автомобилей с малым и средним объемом двигателя.

Мы решили перенаправить ресурсы на структурные меры для тех, кто ежедневно ездит на работу, отвозит детей или передвигается по городу,

– отметила глава итальянского правительства.

Испания

Испания пошла по пути прямой поддержки потребителей. С 1 сентября страна удвоила скидку на налог на дизельное топливо до 20 евроцентов за литр.

Такое решение было принято после того, как в июле цены на дизельное топливо в Испании выросли на 15,7%.

Германия

Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заявил, что Берлин "в ближайшее время" представит меры по смягчению последствий рекордных цен на топливо.

По данным немецкого автомобильного клуба ADAC, в четверг бензин и дизельное топливо в стране стоили около 2,45 евро за литр.

В то же время в Европейской комиссии отмечают, что сейчас речь прежде всего идет о высоких ценах на топливо, а не о фактическом дефиците дизельного топлива.

По данным Брюсселя, потребности стран ЕС в дизельном топливе и авиатопливе пока удается покрывать благодаря увеличению производства на европейских НПЗ и альтернативным поставкам с мирового рынка.

Напомним, ситуация осложняется тем, что после повреждения нефтепровода Саудовская Аравия была вынуждена отменить сентябрьские поставки нефти в Европу, переориентировав сырье на Азию.