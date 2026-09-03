Европа столкнулась с проблемой: сможет ли она обеспечить страны газом зимой

Лето в Европе подходит к концу. Однако запасы природного газа остаются на низком уровне. В частности, это грозит обострением глобальной борьбы за поставки.

Что происходит в Европе с газом

Региону по-прежнему требуется более 100 тераватт-часов газа стоимостью свыше 7 миллиардов евро по текущим ценам, чтобы достичь даже самого низкого целевого уровня наполнения хранилищ – 75%, согласно расчетам Bloomberg.

Для этого темпы закачки газа должны быть такими, каких в этом сезоне не наблюдалось со времен энергетического кризиса 2022 года. Это создает риск того, что зимние цены на газ в Европе превысят 100 евро за мегаватт-час.

После последнего газового кризиса страны ЕС решили ежегодно накапливать значительные запасы газа, чтобы защититься от будущих перебоев с поставками. Но война с Ираном привела к росту краткосрочных цен на газ и сделала накопление запасов экономически невыгодным.

Из-за этого некоторые страны, в частности Германия, пытаются достичь даже недавно ослабленных целевых показателей заполнения хранилищ.

Правительства и энергетические компании откладывали закупки, надеясь, что поставки СПГ возобновятся, а цены вовремя снизятся, чтобы заполнить хранилища к зиме. Этого не произошло.

В частности, СПГ-танкеры проходят через Ормузский пролив значительно реже, чем нефтяные танкеры. Цены более чем вдвое выше, чем год назад. Если перебои продолжатся зимой, Европе, возможно, придется платить еще больше, чтобы гарантировать доставку дефицитных партий СПГ на свои берега.

Мало кто ожидает, что Европа столкнется с физическим дефицитом газа, поскольку она может позволить себе платить больше за топливо. Однако это не означает, что Европа будет защищена от экономических последствий высоких цен на энергоносители.

Конкуренция за газ на эту зиму уже усилилась:

Индия поспешила восполнить утраченные поставки из Катара: ее импорт СПГ в августе вырос до самого высокого уровня почти за шесть лет.

Тайвань и Таиланд также ищут дополнительные объемы.

Южная Корея обеспечивает поставки на зиму.

Даже внутри Европы уровень подготовки к таким вызовам существенно различается. Италия заполнила свои газохранилища примерно на 83%. В то же время хранилища Германии – крупнейшие на континенте – заполнены лишь чуть более чем наполовину. Низкий уровень запасов в Германии может вынудить страну увеличить зимний импорт, усилив конкуренцию за газ внутри Европы. Необычно низкие запасы также имеют Нидерланды и Бельгия – важные торговые центры, через которые газ поставляется в соседние страны.

Дополнительный вызов может возникнуть в январе, когда запрет ЕС на импорт российского СПГ приведет к потере объемов, эквивалентных примерно 5% потребностей Евросоюза в газе. Некоторые трейдеры предполагают возможную отсрочку запрета, однако Брюссель неоднократно это опровергал.

Напомним, что с 1 января Европа отказывается от долгосрочных контрактов на импорт СПГ. А уже с 30 сентября 2027 года под запретом окажется импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

В частности, ранее СМИ писали, что газа в хранилищах Европы рекордно мало. В частности, запасы опустились до самого низкого уровня для этого времени года как минимум с 2011 года.