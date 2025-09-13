От 100 до 1 000 евро: какие выплаты украинцы получают в Европе
- В разных странах Европы украинцы получают разную финансовую помощь, от 55 евро в Венгрии до 1 300 евро в Бельгии в месяц.
- Кроме финансовой помощи, украинские беженцы часто имеют доступ к медицинским услугам, образования и возможности трудоустройства.
Европа продолжает поддерживать украинцев, которые из-за войны нашли приют в разных странах. Но уровень помощи отличается: где-то суммы больше, где-то меньше.
Сколько платят украинским беженцам в Европе?
Несмотря на единую директиву ЕС о временной защите, условия поддержки для украинских беженцев в разных странах значительно отличаются. Где-то государство предоставляет лишь символические выплаты, а где-то полный социальный пакет с компенсациями на жилье, рассказывает 24 Канал.
Интересно Польша усилила контроль за выплатой "800+": кто из украинцев будет получать помощь
Германия
Украинцы в Германии получают такие же выплаты, как и местные безработные. Для одиночек помощь составляет 563 евро в месяц плюс оплата аренды жилья (в пределах установленных норм) и полное медицинское страхование.
Также с первого дня беженцы имеют право работать, посещать языковые курсы и курсы повышения квалификации. В то же время в стране ведутся дискуссии: премьер Баварии Маркус Зедер предлагает снизить выплаты украинцам до уровня 353 – 441 евро.
Польша
Длительных регулярных выплат в Польше нет. Ранее действовала разовая помощь (70 евро на взрослого), но ее отменили. Зато украинцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь, доступ к образованию и работу.
Отдельно выплачиваются детские пособия: около 190 евро на первого ребенка и меньше на следующих. Для детей с инвалидностью или особыми потребностями предусмотрены повышенные суммы.
Венгрия
С 2024 года страна ограничила круг лиц, которые могут получить временную защиту. Выходцы из западных областей Украины признаны такими, проживающих в "безопасном регионе", поэтому им отказывают в бесплатном жилье.
Выплаты для тех, кто имеет статус, минимальные: около 55 евро на взрослого и 34 евро на ребенка в месяц.
Бельгия
Самая щедрая страна ЕС в отношении украинцев это Бельгия. Ежемесячная помощь здесь составляет около 1 300 евро на взрослого, и эта сумма регулярно индексируется.
Беженцы приравнены к безработным гражданам, имеют полное медицинское страхование, право на проживание в государственных приютах и дополнительные субсидии (например, на мебель или очки).
Швеция
В Швеции выплаты проводятся в ежедневном формате. Для взрослого без дохода это около 180 – 190 евро в месяц, для ребенка – около 140 евро. Дополнительно государство может компенсировать расходы на детскую коляску или зимнюю одежду.
Обратите внимание! Медицинское обеспечение ограничено в Швеции, поэтому бесплатной является только неотложная помощь.
Великобритания
Беженцы из Украины получают поддержку через программу Homes for Ukraine: хозяевам, которые предоставляют жилье, государство платит 400 евро в месяц.
В то же время пенсионеры там получают около 230 евро в неделю. Также предоставляется разовая помощь беженцам в размере около 230 евро сразу после прибытия.
Что известно о соцвыплатах для беженцев: коротко о главном
Германия уже более трех лет принимает большое количество украинских беженцев и предоставляет им различные виды поддержки для интеграции, включая финансовую помощь.
В то же время премьер Баварии Маркус Зёдер призвал отменить выплаты Bürgergeld. По его словам, это сдерживает людей от поиска работы.