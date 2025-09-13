Европа продолжает поддерживать украинцев, которые из-за войны нашли приют в разных странах. Но уровень помощи отличается: где-то суммы больше, где-то меньше.

Сколько платят украинским беженцам в Европе?

Несмотря на единую директиву ЕС о временной защите, условия поддержки для украинских беженцев в разных странах значительно отличаются. Где-то государство предоставляет лишь символические выплаты, а где-то полный социальный пакет с компенсациями на жилье, рассказывает 24 Канал.

Германия

Украинцы в Германии получают такие же выплаты, как и местные безработные. Для одиночек помощь составляет 563 евро в месяц плюс оплата аренды жилья (в пределах установленных норм) и полное медицинское страхование.

Также с первого дня беженцы имеют право работать, посещать языковые курсы и курсы повышения квалификации. В то же время в стране ведутся дискуссии: премьер Баварии Маркус Зедер предлагает снизить выплаты украинцам до уровня 353 – 441 евро.

Польша

Длительных регулярных выплат в Польше нет. Ранее действовала разовая помощь (70 евро на взрослого), но ее отменили. Зато украинцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь, доступ к образованию и работу.

Отдельно выплачиваются детские пособия: около 190 евро на первого ребенка и меньше на следующих. Для детей с инвалидностью или особыми потребностями предусмотрены повышенные суммы.

Венгрия

С 2024 года страна ограничила круг лиц, которые могут получить временную защиту. Выходцы из западных областей Украины признаны такими, проживающих в "безопасном регионе", поэтому им отказывают в бесплатном жилье.

Выплаты для тех, кто имеет статус, минимальные: около 55 евро на взрослого и 34 евро на ребенка в месяц.

Бельгия

Самая щедрая страна ЕС в отношении украинцев это Бельгия. Ежемесячная помощь здесь составляет около 1 300 евро на взрослого, и эта сумма регулярно индексируется.

Беженцы приравнены к безработным гражданам, имеют полное медицинское страхование, право на проживание в государственных приютах и дополнительные субсидии (например, на мебель или очки).

Швеция

В Швеции выплаты проводятся в ежедневном формате. Для взрослого без дохода это около 180 – 190 евро в месяц, для ребенка – около 140 евро. Дополнительно государство может компенсировать расходы на детскую коляску или зимнюю одежду.

Обратите внимание! Медицинское обеспечение ограничено в Швеции, поэтому бесплатной является только неотложная помощь.

Великобритания

Беженцы из Украины получают поддержку через программу Homes for Ukraine: хозяевам, которые предоставляют жилье, государство платит 400 евро в месяц.

В то же время пенсионеры там получают около 230 евро в неделю. Также предоставляется разовая помощь беженцам в размере около 230 евро сразу после прибытия.

