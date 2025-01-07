Помощь украинцам в Германии в 2025 году

Украинские беженцы в Германии получают социальную помощь по программе Bürgergeld, сообщает 24 Канал.

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Размеры выплат:

563 евро для одиноких взрослых,

для одиноких взрослых, 471 евро для подростков,

для подростков, 357 евро для детей до 12 лет.

Новые условия получения помощи:

С января 2025 года трудоспособным беженцам, которые отказываются от:

предложенной работы,

участия в интеграционных курсах,

семинаров по трудоустройству,

выплаты будут уменьшаться:

выплаты будут уменьшаться: на 10% за первое нарушение (на 1 месяц);

за первое нарушение (на 1 месяц); на 20% за повторное нарушение (на 2 месяца);

за повторное нарушение (на 2 месяца); на 30% за третье нарушение (на 3 месяца).

Обратите внимание! Нетрудоспособные лица и семьи с детьми будут продолжать получать помощь в полном объеме, без изменений.

Помощь беженцам в Польше

Украинские беженцы, которые имеют статус Pesel UKR, в 2025 году смогут получить карту побыту CUKR. Этот документ позволяет:

Легально проживать и работать в Польше в течение трех лет.

Покидать территорию Польши, но не дольше чем на шесть месяцев подряд.

Карту CUKR могут получить украинцы, которые имели статус Pesel UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

Заметьте! На данный момент украинские беженцы имеют право легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года.

Программы помощи для семей с детьми

В Польше действуют несколько программ поддержки украинских семей с детьми:

Программа "Активные в яслях" – направлена на помощь семьям с маленькими детьми, которые посещают ясли. Программа "Семья 800"

Предоставляется помощь в размере 800 злотых (8276 грн) в месяц на каждого ребенка до 18 лет.

(8276 грн) в месяц на каждого ребенка до 18 лет. Условия: ребенок должен учиться в польской школе.

Программа "Добрый старт"

Единовременная выплата в размере 300 злотых (3 102 гривны).

(3 102 гривны). Предназначена для подготовки ребенка к школе или университету.

Помощь в Литве и Латвии в 2025 году

Литва предлагает беженцам из Украины такую помощь:

Бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев продлен до конца 2025 года.

Временная защита действует до марта 2026 года, поэтому необходимо обновить вид на жительство.

62% трудоспособных беженцев (34 тысячи человек) уже работают легально.

Латвия будет предоставлять украинцам такую поддержку:

Государственная помощь украинцам продлена еще на год с выделением 65 миллионов евро.

Срок временного проживания увеличен до трех лет.

Разовая помощь выросла до 377 евро (16 437 гривен) для взрослого и 264 евро (11 510 гривен) для ребенка.

Для уязвимых категорий останется компенсация расходов на жилье, питание и лекарства.

Помощь беженцам в Швейцарии в 2025 году

Швейцария рассматривает возможность ограничить предоставление разрешения S, который обеспечивает право на международную защиту, социальные выплаты и официальное трудоустройство.

Новые правила предусматривают, что разрешение S будут выдавать только тем, кто выехал из зоны боевых действий или оккупированных территорий.

По состоянию на конец лета 2024 года статус S получили более 66 тыс. украинцев, но с 2022 года отклонено почти 2500 заявок и аннулировано еще 26 тыс..

Изменения для трудоустройства:

До февраля 2025 года планируются нововведения:

Вместо разрешительного порядка трудоустройства введут уведомительный порядок , что упростит доступ к работе.

, что упростит доступ к работе. После трудоустройства беженцы смогут менять кантон проживания.

Обязательным условием станет участие в программах социальной интеграции.

Помощь в Великобритании

Украинцы, которые прибыли в Великобританию после 24 февраля 2022, могут подать заявку на продление визы еще на 18 месяцев.

Заявки будут принимать с 4 февраля 2025 года .

. Подать нужно не позднее чем за 28 дней до завершения действующей визы .

. Во время рассмотрения заявки (до 8 недель) покидать страну запрещено.

Время пребывания в Великобритании со статусом беженца со статусом беженца не учитывается в 10-летний период, необходимого для получения права на постоянное проживание.

Помощь в других странах

Ирландия

С марта 2025 года новоприбывшие украинцы больше не будут иметь доступа к бесплатному жилью.

Количество беженцев в государственных приютах уменьшилось с 58 830 до 35 833 человек, что побуждает правительство к поощрению самостоятельной жизни.

Словакия

С 1 марта 2025 года сроки поддержки сокращаются:

Пребывание в центрах предоставления убежища уменьшается с 120 до 60 дней .

. Выплаты на проживание доступны только в течение первых 60 дней.

Власти объясняют изменения необходимостью эффективного использования ресурсов. Беженцам советуют заранее планировать свои дальнейшие действия, включая поиск жилья и трудоустройства.

Австрия

В 2025 году меняются правила базовой помощи:

Владельцы транспортных средств, которые могут позволить себе их содержание, будут считаться такими, не нуждающимися в государственной поддержке.

В Вене решение будут принимать индивидуально, но в Нижней Австрии ограничения будут касаться даже автомобилей бюджетного класса.

Норвегия

Норвегия пересматривает правила приема беженцев из западных регионов Украины (Львовская, Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская области):