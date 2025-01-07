Допомога українцям у Німеччині у 2025 році
Українські біженці в Німеччині отримують соціальну допомогу за програмою Bürgergeld, повідомляє 24 Канал.
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Розміри виплат:
- 563 євро для самотніх дорослих,
- 471 євро для підлітків,
- 357 євро для дітей до 12 років.
Нові умови отримання допомоги:
З січня 2025 року працездатним біженцям, які відмовляються від:
- запропонованої роботи,
- участі в інтеграційних курсах,
- семінарів із працевлаштування,
виплати зменшуватимуться:
- на 10% за перше порушення (на 1 місяць);
- на 20% за повторне порушення (на 2 місяці);
- на 30% за третє порушення (на 3 місяці).
Зауважте! Непрацездатні особи та сім’ї з дітьми продовжуватимуть отримувати допомогу у повному обсязі, без змін.
Допомога біженцям у Польщі
Українські біженці, які мають статус Pesel UKR, у 2025 році зможуть отримати карту побиту CUKR. Цей документ дозволяє:
- Легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років.
- Залишати територію Польщі, але не довше ніж на шість місяців поспіль.
Карту CUKR можуть отримати українці, які мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року.
Зауважте! На цей момент українські біженці мають право легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року.
Програми допомоги для сімей із дітьми
У Польщі діють кілька програм підтримки українських сімей із дітьми:
Програма "Активні в яслах" – спрямована на допомогу сім’ям із маленькими дітьми, які відвідують ясла.
Програма "Сім'я 800"
- Надається допомога в розмірі 800 злотих (8276 грн) на місяць на кожну дитину до 18 років.
- Умови: дитина повинна навчатися в польській школі.
- Програма "Добрий старт"
- Одноразова виплата в розмірі 300 злотих (3 102 гривні).
- Призначена для підготовки дитини до школи чи університету.
Допомога у Литві та Латвії у 2025 році
Литва пропонує біженцям з України таку допомогу:
- Безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців продовжено до кінця 2025 року.
- Тимчасовий захист діє до березня 2026 року, тому необхідно оновити посвідки на проживання.
- 62% працездатних біженців (34 тисячі осіб) вже працюють легально.
Латвія надаватиме українцям таку підтримку:
- Державну допомогу українцям продовжено ще на рік із виділенням 65 мільйонів євро.
- Термін тимчасового проживання збільшено до трьох років.
- Разова допомога зросла до 377 євро (16 437 гривень) для дорослого та 264 євро (11 510 гривень) для дитини.
- Для вразливих категорій залишиться компенсація витрат на житло, харчування та ліки.
Допомога біженцям у Швейцарії у 2025 році
Швейцарія розглядає можливість обмежити надання дозволу S, який забезпечує право на міжнародний захист, соціальні виплати та офіційне працевлаштування.
- Нові правила передбачають, що дозвіл S видаватимуть лише тим, хто виїхав із зони бойових дій або окупованих територій.
- Станом на кінець літа 2024 року статус S отримали понад 66 тис. українців, але з 2022 року відхилено майже 2500 заявок і анульовано ще 26 тис..
Зміни для працевлаштування:
До лютого 2025 року плануються нововведення:
- Замість дозвільного порядку працевлаштування запровадять повідомний порядок, що спростить доступ до роботи.
- Після працевлаштування біженці зможуть змінювати кантон проживання.
- Обов'язковою умовою стане участь у програмах соціальної інтеграції.
Допомога у Великій Британії
Українці, які прибули до Великобританії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи ще на 18 місяців.
- Заявки прийматимуть із 4 лютого 2025 року.
- Подати потрібно не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи.
- Під час розгляду заявки (до 8 тижнів) залишати країну заборонено.
Час перебування у Великобританії зі статусом біженця не враховується до 10-річного періоду, необхідного для отримання права на постійне проживання.
Допомога в інших країнах
Ірландія
- З березня 2025 року новоприбулі українці більше не матимуть доступу до безкоштовного житла.
- Кількість біженців у державних притулках зменшилась із 58 830 до 35 833 осіб, що спонукає уряд до заохочення самостійного життя.
Словаччина
З 1 березня 2025 року терміни підтримки скорочуються:
- Перебування в центрах надання притулку зменшується з 120 до 60 днів.
- Виплати на проживання доступні лише протягом перших 60 днів.
Влада пояснює зміни необхідністю ефективного використання ресурсів. Біженцям радять заздалегідь планувати свої подальші дії, включаючи пошук житла та працевлаштування.
Австрія
У 2025 році змінюються правила базової допомоги:
- Власники транспортних засобів, які можуть дозволити собі їх утримання, вважатимуться такими, що не потребують державної підтримки.
- У Відні рішення ухвалюватимуть індивідуально, але в Нижній Австрії обмеження стосуватимуться навіть автомобілів бюджетного класу.
Норвегія
Норвегія переглядає правила прийому біженців із західних регіонів України (Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська області):
- Заявки розглядатимуть індивідуально через те, що ці регіони вважаються безпечними.
- Допомога для тих, хто живе поза центрами прийому, скасовується.
- Молодь 19–24 років зможе претендувати на безкоштовну стоматологію лише після 5 років проживання в країні.