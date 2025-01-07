Допомога українцям у Німеччині у 2025 році

Українські біженці в Німеччині отримують соціальну допомогу за програмою Bürgergeld, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Хто з українок може вийти на пенсію у 50 років та отримувати виплати

Розміри виплат:

563 євро для самотніх дорослих,

для самотніх дорослих, 471 євро для підлітків,

для підлітків, 357 євро для дітей до 12 років.

Нові умови отримання допомоги:

З січня 2025 року працездатним біженцям, які відмовляються від:

запропонованої роботи,

участі в інтеграційних курсах,

семінарів із працевлаштування,

виплати зменшуватимуться:

виплати зменшуватимуться: на 10% за перше порушення (на 1 місяць);

за перше порушення (на 1 місяць); на 20% за повторне порушення (на 2 місяці);

за повторне порушення (на 2 місяці); на 30% за третє порушення (на 3 місяці).

Зауважте! Непрацездатні особи та сім’ї з дітьми продовжуватимуть отримувати допомогу у повному обсязі, без змін.

Допомога біженцям у Польщі

Українські біженці, які мають статус Pesel UKR, у 2025 році зможуть отримати карту побиту CUKR. Цей документ дозволяє:

Легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років.

Залишати територію Польщі, але не довше ніж на шість місяців поспіль.

Карту CUKR можуть отримати українці, які мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року.

Зауважте! На цей момент українські біженці мають право легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року.

Програми допомоги для сімей із дітьми

У Польщі діють кілька програм підтримки українських сімей із дітьми:

Програма "Активні в яслах" – спрямована на допомогу сім’ям із маленькими дітьми, які відвідують ясла. Програма "Сім'я 800"

Надається допомога в розмірі 800 злотих (8276 грн) на місяць на кожну дитину до 18 років.

(8276 грн) на місяць на кожну дитину до 18 років. Умови: дитина повинна навчатися в польській школі.

Програма "Добрий старт"

Одноразова виплата в розмірі 300 злотих (3 102 гривні).

(3 102 гривні). Призначена для підготовки дитини до школи чи університету.

Допомога у Литві та Латвії у 2025 році

Литва пропонує біженцям з України таку допомогу:

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців продовжено до кінця 2025 року.

Тимчасовий захист діє до березня 2026 року, тому необхідно оновити посвідки на проживання.

62% працездатних біженців (34 тисячі осіб) вже працюють легально.

Латвія надаватиме українцям таку підтримку:

Державну допомогу українцям продовжено ще на рік із виділенням 65 мільйонів євро.

Термін тимчасового проживання збільшено до трьох років.

Разова допомога зросла до 377 євро (16 437 гривень) для дорослого та 264 євро (11 510 гривень) для дитини.

Для вразливих категорій залишиться компенсація витрат на житло, харчування та ліки.

Допомога біженцям у Швейцарії у 2025 році

Швейцарія розглядає можливість обмежити надання дозволу S, який забезпечує право на міжнародний захист, соціальні виплати та офіційне працевлаштування.

Нові правила передбачають, що дозвіл S видаватимуть лише тим, хто виїхав із зони бойових дій або окупованих територій.

Станом на кінець літа 2024 року статус S отримали понад 66 тис. українців, але з 2022 року відхилено майже 2500 заявок і анульовано ще 26 тис..

Зміни для працевлаштування:

До лютого 2025 року плануються нововведення:

Замість дозвільного порядку працевлаштування запровадять повідомний порядок , що спростить доступ до роботи.

, що спростить доступ до роботи. Після працевлаштування біженці зможуть змінювати кантон проживання.

Обов'язковою умовою стане участь у програмах соціальної інтеграції.

Допомога у Великій Британії

Українці, які прибули до Великобританії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи ще на 18 місяців.

Заявки прийматимуть із 4 лютого 2025 року .

. Подати потрібно не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи .

. Під час розгляду заявки (до 8 тижнів) залишати країну заборонено.

Час перебування у Великобританії зі статусом біженця не враховується до 10-річного періоду, необхідного для отримання права на постійне проживання.

Допомога в інших країнах

Ірландія

З березня 2025 року новоприбулі українці більше не матимуть доступу до безкоштовного житла.

Кількість біженців у державних притулках зменшилась із 58 830 до 35 833 осіб, що спонукає уряд до заохочення самостійного життя.

Словаччина

З 1 березня 2025 року терміни підтримки скорочуються:

Перебування в центрах надання притулку зменшується з 120 до 60 днів .

. Виплати на проживання доступні лише протягом перших 60 днів.

Влада пояснює зміни необхідністю ефективного використання ресурсів. Біженцям радять заздалегідь планувати свої подальші дії, включаючи пошук житла та працевлаштування.

Австрія

У 2025 році змінюються правила базової допомоги:

Власники транспортних засобів, які можуть дозволити собі їх утримання, вважатимуться такими, що не потребують державної підтримки.

У Відні рішення ухвалюватимуть індивідуально, але в Нижній Австрії обмеження стосуватимуться навіть автомобілів бюджетного класу.

Норвегія

Норвегія переглядає правила прийому біженців із західних регіонів України (Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська області):