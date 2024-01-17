Угрозы для доллара не составляют: глава МВФ высказалась о биткойне

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что биткойн является скорее видом активов, чем деньгами. Именно поэтому она считает, что крипта не представляет угрозы для доллара.

Биткойн не угрожает доллару

Глава МВФ подчеркнула, что между деньгами и активами обязательно нужно видеть отличие.

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Кристалина Георгиева Глава МВФ Криптовалюты могут быть обеспечены, тогда инвестиции в них более безопасны. Если в криптовалюте нет обеспечения, тогда вложения в них более рискованны. Но это не совсем деньги. Это больше похоже на фонд управления капиталом.

Она добавила, что не соглашается с людьми, которые считают, что одобрение спотовых биржевых инвестиционных фондов (ETF) на биткойны в США повлечет за собой массовое принятие главной крипты.

Это не означает, что не следует диверсифицировать вложения. Но я бы не стала беспокоиться о том, что биткойн будет конкурировать с долларом,

– сказала она.

Георгиева пока не спешит конвертировать свои доллары в криптовалюту.