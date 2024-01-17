Загрози для долара не становлять: очільниця МВФ висловилася про біткойни

Глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що біткойн є радше видом активів ніж грошима. Саме тому, вона вважає, що крипта не становить загрози для долара.

Біткойн не загрожує долару

Очільниця МВФ наголосила, що між грошима та активами обов'язково треба бачити відмінність.

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Крісталіна Георгієва Глава МВФ Криптовалюти можуть бути забезпечені, тоді інвестиції в них безпечніші. Якщо у криптовалют немає забезпечення, тоді вкладення в них більш ризиковані. Але це не зовсім гроші. Це більше схоже на фонд управління капіталом.

Вона додала, що не погоджується з людьми, які вважають, що схвалення спотових біржових інвестиційних фондів (ETF) на біткойни в США спричинить масове прийняття головної крипти.

Це не означає, що не слід диверсифікувати вкладення. Але я б не стала турбуватися про те, що біткойн конкуруватиме з доларом,

– сказала вона.

Георгієва поки що не поспішає конвертувати свої долари у криптовалюту.