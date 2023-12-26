Доходи зросли від комісій
За весь 2023 рік їхній дохід склав близько 10 мільярдів доларів, а за останні 15 років — 57 мільярдів доларів. Ці цифри ґрунтуються на тому, що майнери одразу обмінюють біткоїн на звичайні гроші.
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Але багато майнерів зберігають біткоїн, сподіваючись на подальше зростання його вартості.
У грудні 2023 року майнінг став найбільш прибутковим за останні два роки, досягши 0,12 долара за кожен терахеш в секунду.
Тоді ж збільшилася складність видобутку біткоїну, досягнувши рекордного рівня на позначці 72,01 T, збільшившись на 7%.
Річна динаміка
За весь рік ефективність майнінгу зросла майже вдвічі. Показник продуктивності підскочив з 250 EH/s на початку року до 480 EH/s на поточний момент.