Какой курс гривны ждет Украину: эксперты прогнозируют два варианта

Курс гривны к доллару будет меняться. После последних изменений НБУ ожидается, что гривна станет девальвировать. Согласно этому доллар вырастет в цене. Впрочем, интересно на сколько это будет происходить стремительно.

Чего ждать в будущем от курса

Как объяснил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, колебания, которые будут в начальный период после введения гибкого курса, не серьезны, потому что они будут в пределах всего нескольких копеек.

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Такие колебания помогут участникам рынка привыкнуть к нефиксированному курсу.

В будущем следует ожидать, что дней, когда гривна будет ослабевать, будет немного больше, чем наоборот. Таким образом, регулятор сможет добиться управляемого ослабления валюты,

– добавляет Михаил Демкив.

Эксперт прогнозирует, что сначала следует ожидать плавную девальвацию гривны – до 36,93 гривны, а затем и выше.

Олег Куренный, дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка, говорит, что НБУ будет сдерживать любые сильные "качели" как в одну, так и в другую сторону. И еще объясняет, что процесс установления курса будет девальвационным, поэтому гривна будет ослабевать, но умеренно.

На сколько может измениться курс гривны

Прогнозируются несколько вариантов, как именно может измениться курс:

Первый – нацвалюта плавно снижается – до 38 гривен за доллар в октябре, а в ноябре – первой половине декабря – до 39 гривен за доллар.

нацвалюта плавно снижается – до 38 гривен за доллар в октябре, а в ноябре – первой половине декабря – до 39 гривен за доллар. Второй – курс гривны сохраняется на уровне 36,6 – 37 гривен за доллар до конца октября. В ноябре курс проседает в 2 или 3 мероприятия.

Следовательно, безналичный курс могут вывести даже на уровень. 41 – 41,4 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют и намеки Министерства финансов, говорит Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. Это потому, что в бюджете на 2024 год заложен средний курс на уровне 41,4 гривны за доллар.