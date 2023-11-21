Новый президент Аргентины удивил заявлениями о центробанке и нацвалюте, но хвалит биткойн

На последних президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей. Его кандидатуру поддержало большинство избирателей. Политик уже отметился рядом смелых и неоднозначных заявлений, касающихся экономики, валюты и других финансовых аспектов.

Новый президент Аргентины является сторонником биткоина

К примеру, Хавьер Милей сообщил о намерении "сжечь" центральный банк Аргентины, отказаться от национальной валюты – песо – в пользу доллара США. По его словам, это поможет решить проблему инфляции.

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Дальше – больше! Хавьер Милей также известен своей приверженностью самой известной цифровой валюте в мире – биткоина. В одном из интервью в 2022 году уже новоизбранный президент Аргентины заявил, что "биткоин представляет собой возврат денег к их первоначальному создателю – частному сектору". Однако на тот момент он не поддерживал идею предоставления для биткоина статуса официального платежного средства, как сделали в Сальвадоре, сообщает издание Clarín.

Что следует знать об экономике Аргентины

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне.. Максимально цифровая монета обошлась почти в 69 тысяч долларов. Рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года. Рыночная капитализация биткоина составляет, по данным CoinMarketCap

Аргентина находится в перманентном кризисе. 40% население живет на грани бедности. В стране также фиксируют гиперинфляцию и девальвацию национальной валюты. Кроме того, Аргентина объявила дефолт по суверенному долгу, по данным Bloomberg.